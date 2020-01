Ahlten

Der erhöhte Ausstoß von Ammoniak und die geplante Verbrennung des Ersatzbrennstoffs Renotherm im Zementwerk Holcim in Höver hat am Donnerstagabend erneut für Diskussionen gesorgt. Nachdem die Bürgerinitiative Umwelt und Sicherheit bei einem Infoabend kürzlich ihre Sicht der Dinge kundgetan hatte, nahmen nun Holcims Umweltbeauftragter Bernd-Henning Reupke, Werksleiter Erik Jantzen und Produktionsleiter Christian Benecke Stellung zu dem Thema.

Nach einem Fachvortrag kamen im Landhotel Behre in Ahlten auch die Bürger zu Wort. Rund 80 waren erschienen, die meisten von ihnen waren aus Höver und Ahlten. Viele sorgten sich um ihre Gesundheit. Die Bürgerinitiative hatte aus diesem Grund bereits mehrfach angedroht, das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover zu verklagen, falls es Holcim die gewünschte Ausnahmegenehmigung für den erhöhten Ammoniakausstoß erteilen würde.

Umstellung auf Ersatzbrennstoffe

Die Vertreter des Zementwerks Holcim waren in Ahlten vor allem angetreten, um Anwohnern ihre Ängste zu nehmen. Dafür wurden zahlreiche Grafiken und Tabellen von Grenzwerten, Emissionen und Immissionen an die Wand projiziert. Jantzen erklärte, dass das Zementwerk in der Vergangenheit mit fossilen Brennstoffen geheizt habe und in den Neunzigerjahren – auch mit Blick auf den von der Bundesregierung geplanten Kohleausstieg – angefangen habe, auf Ersatzbrennstoffe umzusteigen und auch Abfälle zu verwerten.

Holcims Umweltbeauftragter Bernd-Henning Reupke (von links), Produktionsleiter Christian Benecke und Werksleiter Erik Jantzen stehen Rede und Antwort. Quelle: Katja Eggers

Diese Abfälle müssten allerdings für die Zementherstellung geeignet sein, dies erfordere eine gewissenhafte Auswahl und Aufbereitung. Ihr Einsatz müsse den behördlichen Vorgaben entsprechen. Der neue Brennstoff Renotherm beinhalte laut Jantzen „keine sehr giftigen Abfälle“ und zudem keine krebserregenden, erbgutverändernden Stoffe oder Krankenhausabfälle.

Holcim will Remondis-Vertreter einladen

Die Frage aus dem Publikum, welche Stoffe Renotherm im Einzelnen beinhalte, konnte der Werksleiter allerdings nicht beantworten. Das wisse nur die Firma Remondis, die den Ersatzbrennstoff herstelle. Jantzen schlug vor, einen Vertreter von Remondis einzuladen und diesen zu dem Thema zu befragen.

Reupke bestätigte, dass Holcim im vergangenen Jahr mehrfach die Ammoniakgrenzwerte überschritten habe. Der Grund dafür sei, dass Ammoniak bereits im Rohmaterial zur Herstellung enthalten sei. Der Gesetzgeber sieht für solche Fälle allerdings Ausnahmegenehmigungen vor. Diese sind an bestimmte Bedingungen geknüpft: So muss der Ammoniak-Grenzwert in 90 Prozent der Betriebszeit eingehalten werden. Für zehn Prozent der Betriebszeit gibt es keinen Grenzwert, dafür muss Holcim den Jahresgrenzwert aber kontinuierlich von 30 auf 25 Milligramm pro Kubikmeter absenken. „Im vergangenen Jahr ist uns das mit einem Jahresmittelwert von 24 Milligramm schon geglückt“, sagte Jantzen.

Koehler : „Wir wissen nicht, was wir einatmen“

Viele Zuhörer beruhigte das jedoch nicht. Sie klagten bei dem Infoabend über Geruchsbelästigung und sorgten sich um ihre Gesundheit. Zwei Frauen aus Anderten erklärten nach der Veranstaltung, sie seien mit den vielen fachlichen Daten und Zahlen überfordert gewesen. Mehr Vertrauen hätten sie in die Arbeit des Zementwerks nach dem Infoabend nun nicht.

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler brachte die Bedenken vieler Anwohner auf den Punkt. „Wir sorgen uns, weil es im Ort manchmal stinkt, und wir nicht wissen, was wir einatmen – das ist für uns eine Belästigung“, erklärte Koehler. Sie begrüßte den Dialog mit dem Zementwerk Holcim, wünschte sich aber noch mehr Transparenz, etwa bei Offenlegung des Renotherminhalts.

Filteranlage steht nicht zur Debatte

Jantzen stritt die Geruchsbelästigung durch Ammoniak nicht ab. „Ja, das ist so und dagegen können wir auch nichts machen“, sagte er. Der Werksleiter relativierte aber auch: „Das kommt drei- bis viermal vor allem im Herbst vor, ist aber weit weg von einer Gesundheitsgefährdung.“ Elisabeth Schärling, stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Höver, konnte die Ammoniak-Angst nicht recht nachvollziehen. „In jedem Hühnerstall ist die Konzentration höher“, sagte sie.

Eine rund zehn Millionen Euro teure Filteranlage kommt für Holcim „aus Gründen der Verhältnismäßigkeit“ indes nicht in Frage. Damit würden zwar rund 25 Tonnen Ammoniak weniger ausgestoßen, durch den erhöhten Stromverbrauch würden jedoch erheblich mehr Tonnen Kohlendioxid anfallen. Um das Zementwerk und seine Arbeitsweise besser kennen zu lernen, lud Holcim die Bürger abschließend zu Werksführungen ein.

