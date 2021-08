Lehrte

Die vielen Autofahrer, die regelmäßig die Landesstraße zwischen Lehrte und Ahlten benutzen, sind an diesen Zustand bereits gewöhnt – und auf sozialen Internetplattformen gibt er immer wieder Anlass zu Diskussionen: Seit einem Unfall im April ist die Ampelanlage an der Einmündung der Westtangente auf die Ahltener Straße (L 385) außer Betrieb. Doch jetzt könnte sich das recht schnell ändern. Möglicherweise schon in den nächsten Wochen könnte unter anderem der Schaltkasten für die Ampelanlage erneuert werden. Das hat jetzt die zuständige Niedersächsische Straßenbaubehörde auf Anfrage angekündigt.

Für den Wiederaufbau der Anlage laufe derzeit das Vergabeverfahren, heißt es. Die Arbeiten könnten möglicherweise noch im August erledigt werden.

Seit vier Monaten außer Betrieb

Die Ampel ist seit fast vier Monaten außer Betrieb, seitdem im Einmündungsbereich ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen waren. Der Motorradfahrer war auf der Ahltener Straße von der Kernstadt in Richtung Ahlten unterwegs gewesen. Ein aus entgegengesetzter Richtung kommender Škoda bog nach links in die Westtangente ab und stieß dabei frontal mit dem Motorrad des 25-Jährigen zusammen. Das Motorrad prallte gegen einen Ampelpfosten sowie gegen den Schaltkasten der Ampelanlage. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt.

Die Stelle, an der der frühere Schaltkasten stand, ist bereits überwuchert. Quelle: Achim Gückel

Seither gilt an dem viel befahrenen Knotenpunkt eine durch Schilder geregelte Vorfahrtsregelung. Der Verkehr auf der Landesstraße hat Vorfahrt, jener von der Westtangente muss warten.

Von Elena Everding und Achim Gückel