Lehrte

Bei einer klassischen Gerichtsverhandlung sitzen sich die widerstreitenden Parteien in einem Raum gegenüber – zwischen ihnen, leicht erhöht, der Richter. So ist das klassische Bild. Im Amtsgericht Lehrte ist nun ein Zeitalter angebrochen, das mit diesem Bild teilweise aufräumt. Im Juli gab es es dort erste Verhandlungen via Videokonferenz auf Skype. Die Erfahrungen mit dieser Methode sind positiv. „Technisch sowie rechtlich ist das ohne Bedenken machbar und zulässig“, versichert Amtsgerichtsdirektor Robert Glaß. Man wolle daher künftig in zunehmendem Umfang auf diese Methode zurückgreifen.

„Die Tendenz zu Verhandlungen per Videokonferenz gibt es schon seit einiger Zeit, aber die Situation in der Corona-Pandemie hat die Sache nun beschleunigt“, sagt Glaß. Die Vorgehensweise sorge nicht nur dafür, dass man Abstand halten könne. Sie erspare den Streitparteien und ihren Anwälten auch in erheblichem Umfang Zeit und Kosten. Und wer sich erst einmal auf die neue Art der Verhandlung einlasse, finde sie auch gut, ist der Amtsgerichtsdirektor überzeugt.

Scheidungstermin via Skype

Für jede Gerichtsverhandlung ist die Videokonferenz indes nicht geeignet. Sie tauge in erster Linie für solche Angelegenheiten, die nach Aktenlage entschieden würden, bei denen also keine Zeugen geladen sind. Das treffe häufig auf Zivil- und Familienangelegenheiten zu. Etwa bei Scheidungen, bei der Erörterung von Mietstreitigkeiten oder Entscheidungen über Streit mit Handwerkern, zählt Glaß auf.

Für die Verhandlungen per Skype hat das Amtsgericht an der Schlesischen Straße eigens einen Raum hergerichtet. Darin befindet sich vor dem Schreibtisch des Richters eine sogenannte Multifunktionseinheit, also ein großer Bildschirm samt Computer und Kamera. Die Streitparteien und deren Anwälte werden per Mail zur Videokonferenz eingeladen und nutzen dann einen gesicherten Zugang, der den virtuellen Zutritt für Unbeteiligte ausschließt. Voraussetzung dafür ist, dass alle Beteiligten zuvor diesem Vorgehen zugestimmt haben. Außerdem ist es möglich, dass einzelne Beteiligte des Verfahrens im Gericht erscheinen und persönlich an der Verhandlung teilnehmen.

Das Niedersachsenross muss an der Wand hängen

Und schließlich müssen auch das Umfeld und die Form der Videoverhandlung stimmen. Zwingend erforderlich ist zum Beispiel, dass hinter dem Richter an der Wand ein Niedersachsenross zu sehen ist.

Federführend für die neue Art von Gerichtsverhandlung in Lehrte ist Amtsrichter Tobias Meier-Böke. Er ist optimistisch, dass die Methode Zukunft hat. Schon in den vergangenen Monaten habe Meier-Böke einzelne Anhörungen per Videokonferenz erledigt, um einer möglichen Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen, sagt Glaß. Dabei habe es sich um Anhörungen mit dem Klinikum Wahrendorff bei Betreuungsangelegenheiten gehandelt. Allerdings gebe es auch immer wieder Prozessbeteiligte, die ein Verfahren per Videoschalte ablehnen oder es zumindest skeptisch sehen. „Wenn die Sache dann gelaufen ist, finden es aber alle toll“, meint Glaß.

Landgericht nutzt Videokonferenzen schon seit einiger Zeit

Videokonferenzen ersparten manchem Anwalt zum Beispiel eine lange Anreise und damit auch Kosten. Der Aufwand für das Gericht selbst verringere sich indes nur sehr gering, betont Glaß. „Und wir sind mit dieser Methode auch keine Vorreiter“, sagt er. Das Landgericht in Hannover etwa wickelt Zivilprozess-Termine schon seit einigen Jahren per Videokonferenz ab. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hat erst kürzlich vorgeschlagen, auch Entscheidungen über das Aussetzen eines Teils einer Haftstrafe auf diesem Weg zu entscheiden. Das würde aufwändige und kostspielige Fahrten mit Häftlingen quer durch Niedersachsen überflüssig machen, argumentierte die Ministerin.

In Lehrte ist der Einstieg in die Welt der digitalen Verhandlungen indes nur dank der umfangreichen Sanierungen der vergangenen Zeit möglich. In den Jahren 2017 und 2018 steckte das Land 600.000 Euro in das Gebäude. Erneuert wurde damals auch die gesamte Strom-, Daten- und Netzwerktechnik einschließlich jener im Serverraum. Ohne diese Modernisierungen wären heute keine Verhandlungen via Videokonferenz möglich.

Von Achim Gückel