Lehrte

Alt, marode und unbewohnbar: Die vier Reihenhäuser an der Burgdorfer Straße 64 bis 70 direkt neben dem Lidl-Parkplatz sind vielen Lehrter mittlerweile ein Dorn im Auge. In Internetforen wird emsig diskutiert, wie es wohl mit den Häusern weitergeht. Man munkelt, dass sie abgerissen werden sollen.

Der Lehrter Unternehmer Hasan Kurtulus bestätigt nun: Ja, die vier Häuser sind in seinem Besitz. Und: Ja, sie sollen demnächst abgerissen werden. Kurtulus gehören die zwei Reihenend- und die beiden Reihenmittelhäuser schon seit einiger Zeit. Stadtsprecher Fabian Nolting vermutet, dass der Gebäudekomplex im Jahr 1923 errichtet wurde – die Baugenehmigung stammt aus dem Jahr 1922. In der Vergangenheit war dort der Betrieb von Malermeister Otto Herrmann beheimatet – der geschwungene Firmenschriftzug ist an der Fassade noch gut lesbar.

Zur Galerie Der Lehrter Unternehmer Hasan Kurtulus hat auf dem Grundstück an der Burgdorfer Straße Großes vor: Die vier Reihenhäuser, die einst Malermeister Otto Herrmann gehörten, sollen abgerissen werden. Sie sind nicht nur alt, sondern auch völlig marode.

Der letzte Mieter wollte partout nicht ausziehen

Als Otto Hermann starb, kümmerte sich seine Witwe um die Häuser. Vor mehr als einem Jahr ist auch sie gestorben. Kurtulus hatte ihr die Häuser aber schon vor mehreren Jahren abgekauft. Den letzten verbliebenen Mieter hatte er quasi übernommen, sagt der Unternehmer nun. Und genau das sei zum Problem geworden. Denn der Mieter habe aus dem baufälligen Gebäude partout nicht ausziehen wollen, sagt Kurtulus: „Und solange der drin war, konnte ich die Häuser nicht abreißen lassen – obwohl ich das natürlich am liebsten schon lange gemacht hätte.“

Im Hinterhof stapeln sich alte Möbel. Quelle: Katja Eggers

Der Mieter blieb also im Haus. Zeitgleich häuften sich jedoch die Klagen von Nachbarn. „Es gab Beschwerden über Müll und Ratten“, sagt Kurtulus. Bei Sturm habe er sogar regelmäßig den Gehweg sperren müssen, damit herunterfallende Dachziegeln nicht die Passanten gefährdeten. Schließlich sei er mit der Sache vor Gericht gezogen, sagt Kurtulus: „Das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet.“. Erst nach vier Jahren habe er Erfolg gehabt und den unliebsamen Mieter aus dem Haus klagen können.

Häuser stehen leer, zwei sind schon entkernt

Im Mai hat der Mieter seine Wohnung geräumt. Die vier Häuser stehen nun allesamt leer, zwei wurden bereits entkernt. Auf dem Hinterhof lagern noch alte Möbel. Die beiden anderen Häuser sollen ebenfalls zeitnah entkernt werden, sagt Kurtulus. In naher Zukunft, möglichst noch in diesem Jahr, will er den gesamten Komplex abreißen lassen. Derzeit sucht er noch nach einem Abrissunternehmen.

Die Fassade bröckelt, darunter kommt schon das Mauerwerk zum Vorschein. Quelle: Katja Eggers

Sanierung wäre zu teuer geworden

„Eine Sanierung der Gebäude wäre extrem teuer geworden“, sagt der Unternehmer, der in seiner Kurtulus-Gruppe von Lehrte aus fast 20 Einzelfirmen bundesweit führt – darunter allein sieben Zeitarbeitsfirmen. In Lehrte vermietet Kurtulus zudem aktuell zehn Wohnungen. Auf dem knapp 900 Quadratmeter großen Grundstück an der Burgdorfer Straße will er neue Wohnhäuser bauen lassen. „Es wäre dort Platz für zehn bis zwölf Mietwohnungen, im Erdgeschoss könnte ich mir Gewerbe oder Büroräume vorstellen“, erklärt er. Einzelheiten kann er allerdings noch nicht vermelden.

Mit einem Architekten habe er sich aber bisher aber noch nicht zusammengesetzt. „Bauen ist derzeit sehr teuer“, sagt Kurtulus. In Lehrte würde es mittlerweile auch nur noch wenige Bauunternehmen geben. „Personal ist teuer, und die Auflagen sind hoch“, meint er. Mit dem Neubau will er sich daher noch etwas Zeit lassen.

Von Katja Eggers