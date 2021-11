Lehrte bekommt ein Corona-Impfzentrum an zentraler Stelle in der Stadt. Ab Montag, 6. Dezember, werden an der Zuckerpassage, direkt gegenüber der Alten Schlosserei, Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht. Das Impfzentrum soll an fünf Tagen pro Woche jeweils sechs Stunden geöffnet sein.