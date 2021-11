Für den längst geplanten Anbau an die Grundschule in Lehrte-Ahlten liegt endlich ein Zeitplan vor: Baubeginn soll im Dezember 2022 sein. Die nachträglichen Wünsche der neuen Rektorin hat die Verwaltung weitestgehend berücksichtigt.

