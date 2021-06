Lehrte

Die Macher vom Anderen Kino stehen in den Startlöchern: Nach acht Monaten Corona-Zwangspause kann der Verein für offene Jugendarbeit ab Donnerstag, 1. Juli, wieder Filme auf großer Leinwand zeigen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Die Helfer haben die Kinotechnik wieder flottgemacht, den Projektor professionell reinigen lassen und schon reichlich Getränke eingekauft. Über dem Eingang des Lehrter Kultkinos wurde während des Lockdowns sogar ein neues Leuchtschild montiert. Bis zum Neustart soll im Saal noch gründlich durchgewischt und überall sauber gemacht werden.

Auch die Filme sind größtenteils bestellt. „Wir freuen uns total, dass wir endlich wieder Besucher empfangen dürfen“, sagt Christian Wilhelm, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Am 29. Oktober vergangenen Jahres hatte das Lichtspielhaus am Sedanplatz letztmalig aufgehabt. Im Winter lief dort gar nichts. „Wir haben lediglich regelmäßig nach dem Rechten geschaut“, berichtet Wilhelm.

Kino-Open Air in Grafhorn steht noch auf der Kippe

In den vergangenen Monaten haben die Mitglieder des Vereins jedoch keineswegs Däumchen gedreht. Alle zwei Wochen fanden digitale Vollversammlungen statt. Mit den Betreibern des Naturfreundehauses Grafhorn ist das Kino in Gesprächen, ob und wie im August dort wieder ein Kino-Open-Air steigen könnte. Ihre Filmkompetenz bieten die Helfer zudem der Landjugend Hildesheimer Börde an, die für den 28. August ein Treckerkino in Rautenberg bei Hohenhameln plant.

Alle Hände voll zu tun hatten die Kinomacher zudem mit den Rückerstattungen von Gebühren für GEZ und Gema. „Das war viel administrativer Aufwand, weil die auch in der Zeit der Schließung weiter Gebühren abgebucht haben“, sagt Wilhelm. Darüber hinaus haben sich die Kinomitarbeiter mit dem Thema digitale Kontaktverfolgung beschäftigt. „Wir werden dafür QR-Codes sowie die Luca-App und die Corona-Warn-App einsetzen“, kündigt Wilhelm an. Besucher werden gebeten, Karten über die Homepage www.das-andere-kino.de zu reservieren. Für seine Helfer hat der Kinoverein Schnelltests angeschafft.

Im Saal bleibt jede zweite Sitzreihe frei

Im Kino selbst gelten ab dem 1. Juli strenge Hygieneregeln. Eine Testpflicht besteht zwar nicht, ihre Masken dürfen die Besucher aber erst am Platz abnehmen. Von den insgesamt 84 Sitzplätzen werden lediglich 24 belegt, jede zweite Sitzreihe bliebt frei. „So bewahren wir besser den Überblick und können den Besuch von Gruppen und Einzelpersonen besser abpuffern“, erklärt Wilhelm.

Mit dem Kinderkino geht es indes erst nach der Sommerzeit weiter. Der Filmkunst-Sonntag pausiert während der Sommermonate ebenfalls. Auch Sonderveranstaltungen wie Lesungen und die Offene Bühne soll es im Anderen Kino vorerst noch nicht geben. Das Filmprogramm sieht derweil unter anderem Filme wie „972 Breakdowns“ vor, die bereits für November angekündigt waren. „Ansonsten sind wir recht aktuell, zeigen größere Produktionen, aber keine Blockbuster“, kündigt Wilhelm an.

Zum Auftakt am 1. Juli soll ab 20 Uhr der Film „Der Mauretanier“ im Original mit Untertiteln zu sehen sein. Ab Freitag ist davon die deutsche Fassung zu sehen. Kinotage sind am Sedanplatz künftig Donnerstag, Freitag sowie Sonntag bis Dienstag. Sonnabends bleibt das Kino im Juli und August geschlossen.

Von Katja Eggers