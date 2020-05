Lehrte

Niedersachsen hält die Kinos in der Corona-Zeit weiter dicht. Filmspaß ist lediglich in Autokinos erlaubt. Einigen Lichtspielhäusern droht wegen der enormen finanziellen Verluste mittlerweile das Aus. Die ehrenamtlichen Macher vom Anderen Kino in Lehrte sind bisher hingegen vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. „Wir werden auch nach Corona wieder öffnen“, kündigt Christian Wilhelm, der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins, an.

Die Einrichtung am Sedanplatz hatte ihre Pforten schon einige Tage vor der offiziell verordneten Corona-Zwangspause freiwillig geschlossen. Die Einnahmen durch den Kino- und Cafébetrieb brachen von da an weg. In seiner Existenz ist das Andere Kino aber nicht bedroht. Weil es ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird, fallen keine Personalkosten an. Die Umstellung auf digitale Filmvorführtechnik im Jahr 2013 bescherte dem Verein mehr Zuschauer und damit auch mehr Einnahmen.

Betreiber rechnen mit Öffnung nicht vor Juli

„Wir haben das Geld trotzdem nie zum Fenster rausgeworfen, sondern weiterhin vorsichtig gewirtschaftet, und konnten uns daher einen kleinen finanziellen Puffer zulegen“, erklärt Wilhelm. Auch Fördermittel musste der Verein nicht beantragen. In der Corona-Krise halfen zudem private Spenden weiter. „Insgesamt sind wir in einer recht komfortablen Lage“, sagt Wilhelm.

Wann die ehrenamtlichen Betreiber das Kino wieder öffnen können, ist derweil noch völlig offen. „Wir stehen in den Startlöchern und warten auf die offiziellen Ansagen der Landesregierung“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Mit einer Öffnung vor Juli rechnet er jedoch nicht. Dass die Bundesländer bei den Kinos derzeit unterschiedlich lockern, sieht er kritisch: „Das ist ein einziger Flickenteppich.“

Neue Filme sind noch nicht auf dem Markt

Klar sei auch, dass das Lehrter Lichtspielhaus seine Platzkapazitäten bei einer Wiederöffnung deutlich einschränken müsse. Wegen der Abstandsregeln dürfen von den insgesamt 89 Plätzen vermutlich nur 44 besetzt werden. „Wahrscheinlich werden es auch nur 30 sein“, meint Wilhelm. Getränke könnten vermutlich zumindest in Flaschen ausgegeben werden. Mit Desinfektionsmitteln und Hinweisschildern zu Hygieneregeln hat sich der Verein bereits eingedeckt.

Etwas Sorge bereitet dem Kino indes die künftige Programmgestaltung. Das werde noch spannend, meint Wilhelm. Denn neue Filme seien noch gar nicht auf dem Markt. „Weil die Zuschauer fehlen, haben die Verleiher alles auf Eis gelegt“, erklärt er. In den Autokinos würden daher derzeit vor allem Blockbuster aus dem Vorjahr laufen.

Die Ehrenamtlichen haben die Sanierung des Cafés komplett in Eigenarbeit gewuppt. Quelle: privat

Café hat frische Farbe und neue Möbel bekommen

In Lehrte haben die Helfer die Zwangspause für eine umfangreiche Sanierung des Cafébereichs im Kino genutzt. Eigentlich sollten die Arbeiten bis Ende April schon abgeschlossen sein. Wegen Corona musste die Modernisierung jedoch um vier Wochen verschoben werden und in kleinen Gruppen mit gebotenem Abstand über die Bühne gehen.

Die Wände im Cafébereich sind frisch gestrichen. Quelle: privat

Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Helfer haben das Café frisch gestrichen und Sitzbänke entlang der Wände angebracht. Es gibt neue Tische und Stühle. Der Tresen wurde erweitert und hat neue Hocker und eine Fußreling bekommen.

Gibt es bald Autokino in Zytanien? Weil die Kinos in Niedersachsen wegen Corona noch nicht öffnen dürfen, wollen die Ehrenamtlichem vom Anderen Kino die Lehrter Kulturlandschaft zwischenzeitlich auf andere Weise beleben. Denkbar wäre ein Autokino, und zwar auf dem alten Ziegeleigelände bei Immensen, wo jedes Jahr das Zytanien-Festival steigt. In diesem Jahr muss das dreitägige Open Air wegen der Pandemie ausfallen. Für ein Autokino wäre auf der Wiese zumindest viel Platz. „Eigentlich hatten wir bei der Suche nach einer passenden Lokalität zuerst an den Lehrter Schützenplatz und die Infrastruktur des Fachwerkhauses gedacht, aber dann kamen die Zytanier auf uns zu“, berichtet Christian Wilhelm, stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins Anderes Kino. Noch sei allerdings nichts in trockenen Tüchern, vieles müsse noch geklärt werden. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt. Erfahrung mit Open-Air-Kino bringt das Andere Kino bereits. Am Naturfreundehaus Grafhorn bietet der Verein seit einiger Zeit im Sommer einen Kinoabend unter freiem Himmel an. „Auch da sind wir wieder im Gespräch“, sagt Wilhelm. Im Rahmen der Feriencard denken die Kino-Betreiber zudem über Freiluft-Kinovorführungen für Kinder nach.

Von Katja Eggers