Immensen

In der ehemaligen Schafkäserei im Walde bei Immensen steht künftig die Kunst im Vordergrund. Angelika Dors eröffnet dort am Sonntag, 26. September, ihre eigenen Galerie. Das neue Kunsthaus ist nach seiner Adresse benannt: In der Galerie Steinbeck 1, etwa 1200 Meter von Immensens Ortskern entfernt, gibt es künftig vierteljährlich wechselnde Ausstellungen.

Die Schafkäserei und das dazugehörige Café mitten im Grünen haben Angelika Dors und ihr Mann Michael schon vor vier Jahren geschlossen. In der Vergangenheit hatten dort stets viele Besucher bei Schafschurfesten zugeschaut, wie es den Tieren an die Wolle ging, letztmals war das 2019. Seit der Schließung blieb mehr Zeit für Kunst, und es entstand die Idee, in dem einstigen Pulverschuppen von 1913 eine Galerie zu eröffnen. Das Ehepaar hatte das Gebäude mit dem einzigartigen Gewölbecharakter vor mehr als 20 Jahren erstanden, aufwendig saniert und erweitert. Heute ist es für Angelika Dors Wohnhaus und Arbeitsstätte zugleich. Ausstellungen will die 64-Jährige künftig im Atelier und auf dem weitläufigen Außengelände zeigen.

In der einstigen Schafkäserei im Walde ist jetzt die Galerie Steinbeck 1 beheimatet. Quelle: Katja Eggers

Galerie soll Ort der Begegnung sein

Eigentlich wollte Dors ihre Galerie schon 2020 eröffnen. Wegen der Corona-Pandemie verschob sich der Plan. Nun schien der richtige Zeitpunkt jedoch gekommen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, meint Dors und freut sich, in ihrem Haus nun Kunstfreunde statt Schafkäseliebhaber begrüßen zu dürfen. „Hochwertige, professionelle Kunst ist nicht nur in der Landeshauptstadt möglich“, sagt die studierte Grafikdesignerin. Ihre Galerie soll Hannovers Galerieszene ergänzen und sowohl Plattform für Künstler als auch Ort der Begegnung für Kunst und Kunstinteressierte sein.

Angelika Dors zeigt in der Ausstellung zur Eröffnung ihrer Galerie Objekte wie die Figur „Der Springer“. Quelle: privat

Ihre erste Ausstellung bestreitet Dors gemeinsam mit Künstlerin Gunda Kaper-Lührs aus Hotteln bei Sarstedt. „Uns verbindet, dass wir uns in der Kunst keinen Regeln unterwerfen, sondern das machen, wozu wir Lust haben“, sagt Dors. In der Ausstellung ergänzen sich ihre Objekte und die Malerei von Kaper-Lührs.

Objekte entstehen aus Fundstücken

Dors verwendet für ihre Arbeiten Materialien und Fundstücke aus dem Alltag. Sie stammen häufig von Flohmärkten und vom Sperrmüll und wecken bei den Betrachtern Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Dors fügt sie neu zusammen und kombiniert sie zum Beispiel mit Holz, Metall, Federn, Kunststoff und Knochen. Puppen und Puppenaugen kommen dabei ebenso zum Einsatz wie Schweineborstenkratzer. Dors hat in der Vergangenheit für Werbeagenturen und als selbstständige Grafikerin gearbeitet. Ihr Hauptaugenmerk liegt aber schon seit Jahren im Erstellen von Objekten.

Die Arbeit „Blick“ kombiniert Puppenaugen und Holz. Quelle: Katja Eggers

Malerin verwendet unterschiedliche Techniken

Küsse in Kugelschreibertechnik von Gunda Kaper-Lührs. Quelle: Katja Eggers

Gunda Kaper-Lührs hat indes mehr als 30 Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet, malt seit 1990 und hat zudem mehrere pädagogische Kunstprojekte mit Kindern initiiert. In der Galerie Steinbeck 1 zeigt die 68-Jährige Bilder in unterschiedlichen Techniken. Unter anderem sind ein sich küssendes Paar in Kugelschreibertechnik, Gräser und Bäume in Acryl und die Gesichter von Camille Claudel und Yoko Ono in Kohle auf Küchentuch zu sehen.

Die Galerieeröffnung ist am Sonntag, 26. September, 14 bis 17 Uhr. Die Finissage ist für Donnerstag, 28. Oktober, 17 bis 19 Uhr, geplant. Die Ausstellung ist donnerstags von 17 bis 19 Uhr zu sehen sowie nach Vereinbarung unter Telefon (05175) 930790 oder per E-Mail an angelika.dors@t-online.de.

Von Katja Eggers