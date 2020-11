Lehrte

Wer sein Kind für das kommende Betreuungsjahr, das am 1. August 2021 beginnt, neu in einer städtischen Kita oder bei einer Tagespflege anmelden möchte, kann das noch bis zum 15. Januar online tun. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Der Stichtag gilt für die Betreuung in der Krippe, im Kindergarten und bei einer Kindertagespflegeperson.

Die Anmeldung ist für eine Vielzahl von Kitas in städtischer sowie freier Trägerschaft und ab sofort auch für die Kindertagespflege über die Internetseite der Stadt möglich – und zwar unter dem Link www.lehrte.de/de/kidonlineanmeldung/kita-info-anmeldung.html.

Anzeige

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebiets Kinderbetreuung sowie die Leiterinnen der jeweiligen Einrichtungen stehen bei Fragen gerne zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Auch bei technischen oder sprachlichen Schwierigkeiten helfen sie weiter. Informationen zu den jeweiligen Einrichtungen und deren pädagogischem Konzept gibt es ebenfalls auf der Homepage der Stadt.

Von Achim Gückel