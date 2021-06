Sievershausen

Das Antikriegshaus setzt seine Reihe von Onlinevorträgen am Freitag, 25. Juni, fort. Ab 19 Uhr geht es in einer Zoom-Videokonferenz um das Thema „QAnon & Co. – Verschwörungsdenken in Zeiten von Corona“. Referent ist Elvin Hülser, Geschäftsführer und Referent für Friedensfragen im Antikriegshaus. An seinen Vortrag soll sich eine Diskussion anschließen.

Hülser sagt, dass gerade in der Corona-Zeit selbst in Familien und Freundeskreisen offenbar werde, wie Zweifel und Skepsis für Verschwörungsmythen empfänglich machen, die die Deutungen für das gesamte Weltgeschehen bereitzuhalten scheinen. Eines der prominentesten Beispiele dafür sei die Verschwörungsbewegung QAnon, die bei der Onlineveranstaltung beispielhaft beleuchtet werden soll.

Untergangsszenarien und Erlösungsfantasien

„Im Verschwörungskosmos von QAnon geht es um düstere Untergangsszenarien und Erlösungsfantasien, womit einer Radikalisierung bis hin zur Gewaltbereitschaft Tür und Tor geöffnet sind“, heißt es in einer Mitteilung des Antikriegshauses. Dabei werde die Corona-Pandemie selbst geleugnet.

Wer an der Onlineveranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich bis zum 24. Juni per E-Mail an info@antikriegshaus.de anmelden und den Betreff „Teilnahme Veranstaltung 25.6.21“ nennen. Am Veranstaltungstag wird dann der Online-Link zur Videokonferenz zugeschickt.

Von Achim Gückel