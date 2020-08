Sievershausen

Eigentlich sollten im Antikriegshaus in Sievershausen in diesen Tagen 20 Jugendliche aus der ganzen Welt zu Gast sein. Doch wegen der Corona-Pandemie musste das internationale Workcamp abgesagt werden – zum ersten Mal seit Jahrzehnten. „Das hat es seit 1967 noch nie gegeben“, sagt Berndt Waltje, der Vorsitzende das Trägervereins Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit.

Die Absage hat den Verein sehr getroffen. „Das Camp ist unser Highlight des Jahres“, betont Waltje. In diesem Jahr hätte das Friedenscamp zudem unter einem besonderen Stern gestanden: Die Jugendlichen wollten Ende August in Berlin an einer großen Feier anlässlich 100 Jahre Workcamps in Europa teilnehmen. „Und ausgerechnet jetzt müssen das Camp und die Feier ausfallen“, bedauert Waltje.

Beim internationalen Workcamp haben Jugendliche aus aller Welt im vergangenen Jahr Schachfiguren zu den Menschenrechtsartikeln gestaltet - in diesem Jahr muss das Camp wegen Corona ins Wasser fallen. Quelle: Katja Eggers

Seminarhaus konnte nicht vermietet werden

Coronabedingt sind seit März auch alle anderen Veranstaltungen des Antikriegshauses ins Wasser gefallen. Unter anderem brachen zwei Vortragsreihen zu Nachhaltigkeit sowie zu Populismus und Rechtsextremismus weg.

Das Seminarhaus war lange nicht belegt, nun dürfen dort wieder die ersten Gäste eintrudeln. Quelle: Katja Eggers

Finanzielle Einbußen hat das Antikriegshaus aber vor allem, weil der Trägerverein das Seminarhaus mit seinen rund 25 Plätzen nicht für Gruppen zur Verfügung stehen kann. Sämtliche Buchungen wurden storniert. Mit den Einnahmen zahlt der Verein normalerweise seine Teilzeitkräfte. Die Verluste hat das Antikriegshaus zum Teil durch Hilfsgelder von Bund und Land aufgefangen. Die 6000 Euro zielten jedoch lediglich auf die laufenden Kosten ab. „Das Geld hat uns zumindest die Angst genommen, dass unsere Existent völlig kaputt geht“, sagt Waltje.

Auch Friedensarbeit an Schulen brach weg

Denn gerade für dieses Jahr hatte der Verein mit Unterstützung des Kultusministeriums viel Friedensarbeit an Schulen geplant. Friedensreferent Elwin Hülser und Friedensarbeiter Maik Bischoff vom Antikriegshaus sollten Workshops in ganz Niedersachsen anbieten. „Durch die Schulschließungen ist alles weggebrochen, und wir wissen auch nicht wie das Projekt weitergeht“, bedauert Waltje.

Ins Antikriegshaus Sievershausen kehrt langsam wieder Leben ein. Quelle: Katja Eggers

Friedenspreis wird erst 2021 verliehen

Die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Friedenspreises Sievershäuser Ermutigung hat das Antikriegshaus in diesem Jahr ebenfalls schweren Herzens abgesagt. Die Feier war für Dezember geplant. „Im Winter können wir nicht nach draußen ausweichen, und drinnen ist es zu eng“, erklärt Waltje. Die Verleihung wird daher auf nächstes Jahr verschoben.

Zwei Vorträge sind bereits online gelaufen

Der Vereinschef hat jedoch auch Positives zu verkünden. Die Vortragsreihe zum Thema Nachhaltigkeit wurde ins Internet verlegt. Zwei Vorträge sind bereits online gelaufen. Finanzielle und technische Unterstützung kam von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Veranstaltungen gingen im Antikriegshaus im kleinen Kreis über die Bühne und wurde live im Internet übertragen, zwei weitere Online-Vorträge sollen im September und Oktober folgen.

Antikriegshaus ist jetzt bei Youtube

Rund 30 bis 40 Interessierte sahen von zu Hause aus zu und diskutierten im Chat mit. Aus dem Filmmaterial wurden Beiträge zusammengeschnitten, die nun auf der Homepage des Vereins auf www.antikriegshaus.de zu sehen sind. Darüber hinaus hat der Verein einen Youtube-Kanal eingerichtet.

Waltje : „Wir haben aus der Krise gelernt“

Weil die Online-Vorträge gut ankamen, will das Antikriegshaus das Format nun weiterentwickeln. „Wir waren bisher gar nicht digital unterwegs, jetzt haben wir uns modern aufgestellt – wie wichtig das ist, haben wir aus der Krise gelernt“, betont Waltje. Das Antikriegshaus will sich jetzt auch eigene Technik anschaffen und hat sich dafür bei der Region beworben, die einen Fonds für Digitales eingerichtet hat.

Das sind die nächsten Veranstaltungen Im Antikriegshaus laufen jetzt nach der langen Corona-Pause die Veranstaltungen wieder an. Vom 16. August bis zum 6. September stellt dort Gertrud Schmidt aus Laatzen unter dem Titel „Tier und wir“ Malerei aus. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 16. August, um 16 Uhr. Zu sehen sind rund 20 Bilder. Einige von ihnen sind nach Skizzen im Zoo entstanden, für andere haben Märchen und biblische Geschichten Anregungen gegeben. „Tiere sind Geschöpfe wie wir und bedürfen unsere Zuwendung und Fürsorge, dies wollte ich durch meine Bilder zum Ausdruck bringen“, erklärt Schmidt. Vom 18. September bis 16. Oktober zeigt Rava Ossmann seine Ausstellung „Farben des Krieges für den Frieden“ mit Malerei. Unter dem Motto „Zukunft geht anders! Damit wir tun, was wir für richtig halten“, setzt das Antikriegshaus seine Reihe der Online-Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit fort. Am 27. September, 16 Uhr, spricht Hannelore Köhler über „Genuss ohne Reue: Essen für das Klima“. Swantje Michaelsen vom Grünen-Regionsverband widmet sich am 11. Oktober dem Thema „Verkehr(t)“. Für die Online-Vorträge ist eine Anmeldung auf www.antikriegshaus.de nötig.

Ebenfalls positiv: Die Mitarbeiter Hülser und Bischoff mussten nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Im Auftrag der Kirche für Demokratie in der Landeskirche erstellen sie derzeit Unterrichtsmaterial zum Thema Verschwörungstheorien. Und auch im Seminarhaus trudeln die ersten Gäste wieder ein. „Wir kommen allmählich wieder ins Leben zurück“, freut sich Waltje.

Von Katja Eggers