Sievershausen

Frieden in Konfliktregionen fördern – wer davon hört, denkt möglicherweise zunächst an Militäreinsätze. Doch es geht auch anders. Wie, das zeigt die Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“, die derzeit im Antikriegshaus in Sievershausen zu sehen ist. Sie erzählt von der weltweiten Arbeit des Zivilen Friedensdienstes (ZFD).

Neun deutsche Friedens- und Entwicklungsorganisationen gehören seit dem Jahr 1999 gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen zum ZFD. Gefördert wird dieser vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Anzeige

350 ZFD-Fachkräfte sind in 45 Ländern im Einsatz

Der ZFD entsendet Fachkräfte zu Partnerorganisationen weltweit, um ohne militärische Mittel Gewalt einzudämmen und die zivilen Kräfte des Ziellandes zu stärken. Dabei werden unter anderem Projekte in den Bereichen Kultur, Journalismus, Demokratie, Gleichberechtigung und Erziehung gefördert. Derzeit engagieren sich rund 350 internationale ZFD-Kräfte in 45 Ländern. Rund 120 von ihnen sind in Afrika im Einsatz, etwa 60 in Lateinamerika und in Asien, rund 65 im Nahen Osten und etwa 45 in Europa.

Weitere HAZ+ Artikel

Diese konstruktive internationale Friedensarbeit ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, ist Ziel der aktuellen Ausstellung. Anhand prägnanter Beispiele aus verschiedenen Ländern wird dokumentiert, wie und wo zivile Konfliktbearbeitung funktioniert, was sie bewirkt und dass gewaltfreie Wege für einen nachhaltigen Friedensprozess wirksamer sind als militärische.

Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 16. Juli, montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr im Antikriegshaus Sievershausen, Kirchweg 4a, Lehrte, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Für weitere Informationen wenden sich Interessierte an Telefon (05175) 5738 oder per Mail an info@antikriegshaus.de.

Von Gabriele Gerner