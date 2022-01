Sievershausen

Hell erleuchtet ist seine Vorderseite. Es wirft einen langen Schatten und ist ein Hingucker an diesem Abend. Das „DankMal für gelebte Menschlichkeit“ vor dem Sievershäuser Antikriegshaus ist am Donnerstag, dem Gedenktag für die Opfer des Holocaust, Teil einer Aktion mit dem Titel „Lichter gegen Dunkelheit“ gewesen. In ganz Deutschland wurden Gebäude, Denkmäler und Gedenkstätten künstlerisch in Licht getaucht, um an das dunkle Kapitel der Nazi-Herrschaft zu erinnern und die Menschen zu mahnen, so etwas nie wieder zuzulassen. Aber auch Privatpersonen waren aufgerufen bei dem Beleuchtungsflashmob mitzumachen,.

Das "DankMal für gelebte Menschlichkeit" der Künstlerin Margot Garutti steht seit dem September 1989 vor dem Antikriegshaus. Quelle: Achim Gückel

Die Dokumentationsstätte zum Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit widmete die Aktion aber auch einer „aktuellen Dunkelheit“ durch Querdenken-Demonstrationen, Verschwörungsmythen, rechtsextreme Netzwerke, Antisemitismus, Antiziganismus und Alltagsrassismus. All das bestätigte „die bleibende Notwendigkeit der Erinnerungsarbeit“, heißt es in einer Mitteilung.

Seit 25 Jahren Aktionen zum Shoah-Gedenktag

Die Initiative zur der Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“ geht vom Haus der Wannsee-Konferenz, der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und der Stiftung Topographie des Terrors aus. Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit habe nach wie vor große Bedeutung. „Für das Antikriegshaus ist die Erinnerungsarbeit ein konstituierendes Element seiner Arbeit. Insofern ist auch eine Veranstaltung zum Shoah-Gedenktag 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee 1945, seit 25 Jahren ein fester Termin im Jahresprogramm“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für dieses Jahr war aus diesem Anlass vorgesehen, die im Januar 2021 ausgefallene Aufführung des odos-Theaters „Ich lebe doch noch! - Die Geschichte der Hanna Mandelbaum” nachzuholen. Wegen Corona wurde diese Aufführung erneut verlegt, nun auf den 24. April.

