Immer mehr Menschen aus der vom Krieg erschütterten Ukraine finden auch im Bereich Lehrte Zuflucht und Schutz. Um ihnen einen Ort zum gegenseitigen Kennenlernen und für Gespräche zu geben, ruft das Nagelkreuzzentrum Sievershausen jetzt einen „Blau-gelben Begegnungsraum“ ins Leben. Dort sollen sich Geflüchtete und ihre jeweiligen Gastgeberinnen und Gastgeber aus den umliegenden Dörfern treffen können.

Am Mittwoch, 23. März, um 19.30 Uhr öffnet das Antikriegshaus am Kirchweg 4a in Sievershausen dafür zum ersten Mal seine Türen. Auch Menschen, die auf andere Weise ihre Unterstützung anbieten möchten, sind herzlich eingeladen.

Ein Beitrag, um die Not der Geflüchteten zu lindern

„Jetzt kommt es darauf an, dass die Hilfsmaßnahmen sinnvoll und gut greifen“, sagt Pastor Thorsten Leißer von der Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land. Und Elvin Hülser, Geschäftsführer des Antikriegshauses, ergänzt: „In diesen Zeiten müssen wir auf allen Ebenen für den Frieden arbeiten. Deshalb ist das Engagement auch in den Kommunen jetzt ein wichtiger Beitrag, um die Not zu lindern.“

Die Nagelkreuzgemeinschaft ist ein weltweites Netzwerk, das sich für Frieden und Versöhnung einsetzt. Seit September 2014 ist Sievershausen als Nagelkreuzzentrum Teil dieser internationalen Gemeinschaft – als einziges seiner Art in Niedersachsen. Es wird getragen von der evangelisch-lutherischen Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land und dem Antikriegshaus Sievershausen.