Ahlten

Gemütlich ging es am Sonnabend an der Raiffeisenstraße zu, wo die Ortsgruppe Lehrte/ Sehnde des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) zum Apfelfest eingeladen hatte. Diese Gemütlichkeit war allerdings eher untypisch. Normalerweise drängen sich die Besucher auf dem Hof der Spielzeugwelt, doch in Corona-Zeiten war es auch dort anders. „Viele haben noch Bedenken, auf öffentliche Veranstaltungen zu gehen“, sagte Organisator Karsten Poschadel. „Dabei können wir hier auf dem Hof und an der frischen Luft bestens die Abstände einhalten.“ Der Pandemie sind auch Programmpunkte wie der Flohmarkt, das Stockbrotbacken und die Hüpfburg zum Opfer gefallen.

Das Ehepaar Ute und Erich Nilsson und ihre Freundinnen Edda Haase und Thea Görsmann hatten keine Bedenken zu kommen. Das Quartett saß gemeinsam auf den Bänken auf dem Hof und ließ es sich gut gehen. „Wir wohnen hier um die Ecke im Wohnpark an der Backhausstraße“, sagte Haase. In der Gruppe seien sie öfter unterwegs, wobei immer jemand bestimme, wo der Ausflug hingehe. Das Apfelfest versprach Kaffee, Kuchen und Apfelsaft und war somit ein für alle akzeptables Ziel. Erich Nilsson hatte allerdings auf ein Glas Sekt gehofft. Das musste dann später am Tag nachgeholt werden.

Mobile Presse verarbeitet Äpfel aus Edemissen

Einen etwas weiteren Weg hatte Heinrich Edeler auf sich genommen. Im heimatlichen Edemissen im Kreis Peine bewirtschaftet er ein Gut, auf dem viele Apfelbäume stehen. Jetzt hatte er sich die Ernte ins Auto geladen und war nach Ahlten gefahren. Dort hatte er sich bei der mobilen Mosterei von Hans-Joachim Wünsche und dessen Kollegen Marin Gheorghisor angemeldet. „Die Äpfel sind jetzt schon von den Bäumen gefallen“, sagte Edeler. Deswegen wollte er nicht noch länger mit der Verarbeitung warten. Ein paar Birnen waren auch dabei. „Bei denen ist es sogar besser, wenn sie noch nicht so reif sind.“

„Wird ja nicht schlecht“: Heinrich Edeler nimmt seine Äpfel und Birnen in flüssiger Form wieder mit nach Hause nach Edemissen. Quelle: Michael Schütz

Eine Menge Saft kam aus den rund 200 Kilogramm Äpfeln heraus. „Das wird ja nicht so schnell schlecht“, gab sich der Edemisser gelassen. „Und es ist auch ein schönes Mitbringsel, wenn man eingeladen ist.“

Trockenheit beeinflusst die Ernte

„Rund zwei Tonnen werden wir heute verarbeiten“, sagte Wünsche, der mit der mobilen Mosterei aus Hildesheim zur Stammattraktion auf dem Fest gehört. Die Saison beginne immer früher, hat er beobachtet. Das liege an der Trockenheit. „Die Äpfel kommen immer früher runter.“ Entweder könnten die Bäume die Früchte aufgrund des fehlenden Wassers nicht mehr ernähren, oder sie seien anfälliger für Krankheiten.

Marin Gheorghisor füttert die mobile Mosterei mit Äpfeln. Quelle: Michael Schütz

Die Hälfte der gemosteten Äpfel stammte vom BUND selbst. „Wir haben direkt nebenan eine Streuobstwiese, und in Höver betreuen wir Äpfel der Stadt Sehnde“, sagte Poschadel. Die höverschen Bäume seien bereits rund 100 Jahre alt. Außerdem habe der Naturschutzbund Sehnde noch Früchte angeliefert.

Alte Apfelsorten sind wichtig für den Naturschutz

Es handele sich ausnahmslos um alte Sorten wie Jonagold, Boskop und Jakob Lebel. „Das sind hochstämmige Bäume, die in Gärten oder Erwerbsplantagen heute nicht mehr vorkommen.“ Dabei seien gerade diese Sorten für den Naturschutz wichtig. „In den Stämmen können Vögel nisten, und Insekten finden hier Nahrung“, erklärte der gelernte Gartenarchitekt.

Von Michael Schütz