Lehrte

Arpke erhält einen neuen Rad- und Gehweg. Er soll vom Neubaugebiet „Im See“ bis zum Spielplatz „Krummer Kamp“ führen und eine schnelle Verbindung an den Bahnhof Arpke garantieren. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung Lehrte mit.

Demnach soll der drei Meter breite Verbindungsweg über eine Länge von 200 Meter geführt werden. An den Anschlussstellen am Baugebiet „Im See“ und am Spielplatz „Krummer Kamp“ werde der Rad- und Gehweg an das bestehende Straßennetz angeschlossen, berichtet Stadtsprecher Fabian Nolting.

Kosten belaufen sich auf 180.000 Euro

Als Befestigung soll ein dunkelrotes Rechteckpflaster dienen. Gleichzeitig soll der Rad- und Gehweg eine Beleuchtung erhalten. Laut Nolting belaufen sich die Kosten für das Projekt auf 180.000 Euro.

Der Baubeginn ist für Montag, 11. Oktober, geplant. Die Firma PSG Straßenbau aus Peine wird die Arbeiten ausführen, die Braunschweiger Versorgungs AG BS Energy wird sich um die Beleuchtungsanlage kümmern. Die Bauzeit soll laut Stadtsprecher Nolting abhängig von der Witterung rund sechs Wochen dauern.

Von Patricia Oswald-Kipper