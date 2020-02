Immensen

Die Achtziger- und Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts scheinen noch gar nicht so lange her zu sein. Doch damals nahm man private Filme noch mit Super-8-Kamera auf und nicht mit dem Smartphone. Und Bildaufnahmen aus diesen Jahren sind allenthalben etwas Besonderes. In Immensen hat der Arbeitskreis „ Unser Dorf hat Zukunft“ etliche private Videoaufnahmen aus dieser Zeit gesichtet und daraus einen 90 Minuten langen Dorffilm gemacht. Mehr als vier Jahre hat die Arbeit daran insgesamt gedauert. Am Sonntag, 15. März, wird das fertige Werk erstmals gezeigt – und zwar ab 15 Uhr im Gasthof Scheuers Hof an der Lehrter Straße in Immensen

Videos waren lange vergessen

Die alten Aufnahmen, aus denen der Film entstand, waren einst vom Schützenverein in Auftrag gegeben worden. Dieser lagerte die Videokassetten irgendwann ein, und die Bänder gerieten für lange Zeit in Vergessenheit. Zwischenzeitlich konnte sich laut Heidrun Bleckwenn vom Arbeitskreis nicht einmal mehr jemand daran erinnern, wo die Aufnahmen geblieben waren.

Im Jahr 2015, als Bleckwenn noch Ortsbürgermeisterin in Immensen war, konnte der Arbeitskreis die Videos jedoch wieder aufspüren und sich mit Einverständnis der Schützen an die Aufarbeitung des Materials machen. „Leider war die Qualität der Videokassetten so schlecht, dass erst mit der Digitalisierung eine komplette Sichtung des Materials möglich wurde“, verdeutlicht Bleckwenn: „Es hat lange gedauert, aber nun werden die ersten 90 Minuten dieser Aufnahmen zu sehen sein.“

Vom ersten Dreschefest bis zum Besuch in Atzendorf

In dem 90-minütigen Streifen sind unter anderem Sequenzen der Einweihung der Sporthalle im Jahr 1991 zu sehen, ebenso wie Aufnahmen von einem Besuch vieler Immenser in der damals neuen Partnergemeinde Atzendorf. Zum aktuellen Vereinsjubiläum der Freunde historischer Fahrzeuge werden auch Aufnahmen vom ersten Dreschefest im Jahr 1994 nicht fehlen. Und wer sich noch an den Bahnhofsbetrieb erinnern kann, bekommt auch etwas Altbekanntes zu sehen.

Der Filmnachmittag beginnt mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. In der Pause der anschließenden Filmvorführung wird über eine Fortsetzung des Dorffilms und weitere Projekte berichtet. Um das Dorfleben auch nach 1995 weiter dokumentieren zu können, bittet der Arbeitskreis, der sich dem Verein Gemeinsam für Immensen angeschlossen hat, nun um Kopien von Filmaufnahmen ab diesem Zeitraum.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel