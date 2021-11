Sievershausen

Der Arbeitskreis Ortsgeschichte hat auch für das kommende Jahr wieder einen Fotokalender für Sievershausen vorgelegt. Es ist die mittlerweile 31. Ausgabe. Wie immer gibt es darin eine abwechslungsreiche Mischung aus aktuellen und historischen Ansichten zu bewundern.

Das Titelblatt zeigt diesmal den zentralen Platz des Neubaugebietes am Fuhsegraben, das mit der Fertigstellung des neuen Kindergartens mittlerweile komplett ist. Schon im Februar wird es indes historisch: Die Kalenderseite gewährt einen Einblick in das Sievershäuser Leben zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Zu sehen ist die gut besuchte Gaststube vom Gasthaus Fricke, in der sich Herren mit Hut ein Gläschen Bier oder eine Tasse Kaffee schmecken lassen.

Kalender zeigt Badespaß und Dorfschmied

Andere Aufnahmen stellen die Teilnehmer samt Namen beim großen Badespaß in Röddenserbusch dar. Ein Abschiedsfoto ist ebenfalls im Kalender 2022 verewigt. Und die Oktoberseite zeigt den Sievershäuser Dorfschmied Heinz Deierling in seinem Element.

Das Kalenderblatt für Oktober 2022 zeigt den Sievershäuser Dorfschmied Heinz Deierling in seinem Element. Quelle: privat

Der Kalender kann zum Preis von 8 Euro im Kiosk Scheffler, bei der Bäckerei Balkenholl und direkt beim Arbeitskreis im Antikriegshaus am Kirchweg 4 erworben werden. Für den Kauf im Antikriegshaus sollte das Geld passend mitgebracht werden. Wer möchte, kann den neuen Fotokalender auch unter Telefon (0163) 8685704 bestellen und sich in Sievershausen nach Hause liefern lassen.

Von Katja Eggers