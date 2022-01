Arpke

Mit Matsch spielen, schaukeln und rutschen, Bobbycar-Rennen fahren und Pferde von einem Spielturm aus beobachten: Das und mehr können Kleinkinder in Arpke nun auch ohne Aufsicht von Mama oder Papa tun. In Arpke hat am 10. Januar in verkehrsberuhigter Lage eine neue Kindertagespflegestelle ihre Türen geöffnet. Die Pflegestelle „Annis Krabbelkäfer“ bietet laut Lehrtes Stadtsprecherin Lilian Appel Platz für fünf Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Während der Betreuungszeit von 7.30 bis 15 Uhr werden die Kinder auch verpflegt.

„Die Kindertagespflegestelle eröffnet als ein Ort für Kinder zum Lernen und Wohlfühlen mit familienähnlichem Charakter“, sagt Leiterin Anja Richter. Sie ist seit 2015 selbstständige Kindertagespflegerin mit entsprechender Qualifizierung. Zunächst führte sie drei Jahre lang eine Großtagespflegestätte. Mit der Geburt ihres fünften Kindes arbeitete sie dann ebenso lange als Kindertagespflegerin in ihrem Wohnhaus. Zum Jahreswechsel ist sie an den neuen Betreuungsort umgezogen, den sie vorher renoviert und eingerichtet hatte.

In Arpke gab es lange keine Kindertagespflegestelle

Neben dem Außengelände bietet die Tagespflegestelle den „Krabbelkäfern“ auch einen großen Gruppen- und Bewegungsraum. „Die Stadt Lehrte freut sich sehr über die Eröffnung der neuen Kindertagespflege in Arpke“, sagt Stadtsprecherin Appel. In dem Ortsteil habe es seit geraumer Zeit kein solches Angebot gegeben.

„Mit der Kindertagespflegeperson Frau Richter haben die Stadt Lehrte und die Eltern eine zuverlässige Partnerin gefunden“, ergänzt Manuela Kirsch aus der Fachberatung für Kindertagespflege der Stadt. Schon bei der Verwirklichung des Projekts habe Richter eine „unglaubliche Schaffenskraft an den Tag gelegt“.

Wer Kinder in Annis Krabbelstube betreuen lassen möchte, kann sich dazu an die Fachberatung Kindertagespflege der Stadt Lehrte wenden, erreichbar unter Telefon (05132) 5053262 sowie per E-Mail an kindertagespflege@lehrte.de.

Von Konstantin Klenke