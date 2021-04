Arpke

Christopher ist jetzt stolzer Besitzer eines iPhones. Genauer gesagt hat der Zehnjährige ein „Ei-Phone“ – so steht es zumindest auf dem Ei, das sich Christopher aus dem Körbchen am Arpker Teich genommen hat. Im Gegenzug hängt Christophers Mama Kathrin Schneider ein grün bemaltes Osterei aus dem Familienbesitz in den Baum. Die Tauschaktion ist am Wochenende Teil einer Osterrallye gewesen – mit Laufzetteln ging es dabei einmal quer durchs Dorf.

Die Idee dazu hat die Arpkerin Bärbel Schnelle gehabt. Mit dem Team des örtlichen Lesecafés hat sie die Rallye mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. „Wir wollten Familien zu Ostern eine coronakonforme Aktion anbieten und haben die Aufgaben bewusst so gestaltet, dass man sie gut mit Kindern lösen kann“, erläutert Schnelle. Herausgekommen sind 21 Stationen mit kniffligen Fragen und Aufgaben rund um Arpke und Ostern.

Eiertausch: Für ein mitgebrachtes Osterei gibt's ein Ei mit Spruch. Quelle: Katja Eggers

Märchenbaum lädt zum Vorlesen ein

So mussten etwa Hasen am Hasendamm gesucht, Endstationen von Bussen ermittelt, Spielgeräte in einem Garten gezählt und Lieblingstiere genannt werden. Darüber hinaus galt es, die Sportgeräte am Dorfteich zu benutzen, einen Häschenwitz aufzuschreiben – und eben Eier zu tauschen. Im Wald hinter der Kuhweide lud der sogenannte Märchenbaum zum Vorlesen ein: Das Team des Lesecafés hatte dort die einzelnen Seiten aus dem Bilderbuch „Die Häschenschule“ in Folie eingeschweißt und als eine Girlande um den Baum gehängt.

Einladung zum Vorlesen: Am Märchenbaum hängen Bilder und Texte aus dem Bilderbuch „Die Häschenschule“. Quelle: Katja Eggers

Start und Ziel der Rallye war jeweils an der Arpker Turnhalle. „Die erste Aufgabe war gar nicht so einfach“, sagte Kathrin Schneider augenzwinkernd. Denn bevor es mit der eigentlichen Rallye losging, mussten sich die Teams erst einmal einen Namen geben. Der zwölfjährige Sohn Jasper hatte eine spontane Idee und nannte seine Familie kurzerhand Die Wilden Weintrauben.

Die besten Teams können etwas gewinnen

Das Team war begeistert bei der Sache. „Das ist in der Corona-Zeit wirklich eine wunderbare Abwechslung“, urteilte Guido Schneider. Die Wilden Weintrauben absolvierten die Rallye mit dem Fahrrad. „Spazieren gegangen sind wir in der letzten Zeit schon so viel“, sagte Ehefrau Kathrin.

An der Turnhalle am Hainhoop ist Start und Ziel der Rallye. Quelle: Katja Eggers

Den ausgefüllten Laufzettel steckte die Familie am Ende an der Turnhalle in einen Antwortkasten – für die besten Teams gibt es kleine Gewinne. Dass die Osterrallye bei den Arpkern bestens ankam, machte Annette Linke vom Lesecafé anhand der Laufzettel aus. „Von den 140 gedruckten Laufzetteln, die auslagen, sind fast keine mehr übrig, und der Antwortkasten ist richtig voll“, sagte Linke erfreut.

