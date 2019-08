Arpke

Der Schützenverein Arpke hat seine neuen Majestäten proklamiert. Die Mitglieder hatten sich dafür im Schützenheim am Waldbad versammelt und ihre neuen Majestäten gebührend gefeiert. Zum ersten großen Auftritt der Könige kommt es am Freitag, 9. August, mit dem Beginn des Arpker Schützenfestes. Zu den Highlights der dreitägigen, stets gut besuchten Feier gehören mehrere Ausmärsche.

Kommersabend mit Empfang der Gäste

Der erste Marsch zum Einbringen der Fahne beginnt am Freitag um 19.30 Uhr vom Schützenheim aus und zieht bis zum Festplatz. Daraufhin beginnen der Kommersabend und der Empfang der Gastvereine. Um 21 Uhr startet dann der zweite Ausmarsch vom Festplatz zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung. Anschließend ziehen die Schützen mit großem Zapfenstreich und Fackeln zurück zum Festplatz.

Am Sonnabend, 10. August, treffen sich die Schützen vor dem Festzelt und holen die Könige und den Ortsrat ab. Daraufhin beginnt der letzte Ausmarsch um 14.15 Uhr, nach der öffentlichen Proklamation der Majestäten am Festplatz. An allen drei Abenden sorgt das DJ-Party-Team für Unterhaltung. Es spielt auch die Musik beim großen Festball am Sonnabend um 20 Uhr.

Königsessen am Sonntag im Festzelt

Am Sonntag, 11. August, werden die Majestäten um 10 Uhr zum Anbringen der Königsscheiben abgeholt. Um 13 Uhr geht die gute Stimmung dann beim Königsessen im Festzelt weiter. Musikalische Unterhaltung bietet dabei das Shadow Light Duo. Für 16.30 Uhr ist noch eine kleine Kaffeepause angesetzt. Zum Abschluss des Schützenfestes spielt das DJ-Party-Team ein letztes Mal. Hier können die Arpker Schützen ihre Feierlichkeiten mit offenem Ende ausklingen lassen.

Von Philipp Bader