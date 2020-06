Arpke

Wegen der Corona-Krise und der Ausgangsbeschränkungen haben viele Grundstücksbesitzer in diesem Frühjahr viel Zeit für ihren Garten gehabt. Es wurde gesät, geschnitten, gebaut und gewerkelt wie selten zuvor – und vielerorts sind die grünen Oasen so nett anzuschauen wie noch nie. In Arpke sind Gartenbesitzer jetzt aufgerufen, an einer außergewöhnlichen Aktion teilzunehmen und ihr Grundstück der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Arpker Gartenspaziergang soll am Sonntag, 14. Juni, über die Bühne gehen.

Veranstalter der Premiere ist der örtliche Arbeitskreis Kultur und Bildung. Dieser kümmert sich stets um das Arpker Altdorffest. Weil das in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste, steckten die Macher ihre Energie in das Projekt Gartenspaziergang. Dabei gibt es zwei Faustregeln: Erstens darf jeder Arpker Garten mitmachen. Und zweitens ist jeder Garten schön, wie es in einer Mitteilung des Arbeitskreises heißt.

Der Rhododendron steht in dieser Zeit vielerorts in voller Blüte. Quelle: Thomas Metelmann/Imago Images

Die Aktion am 14. Juni soll von 11 bis 18 Uhr dauern. Ein Teil der beteiligten Gärten öffnet von 11 bis 15 Uhr ihre Pforten, ein anderer Teil von 14 bis 18 Uhr. Das gewährleistet, dass sich Gartenbesitzer nicht allein auf das Präsentieren beschränken müssen, sondern auch selbst über die Grundstücke im Dorf flanieren können.

Schauen, staunen und fachsimpeln im Garten

Allerdings gelten auch beim ersten Arpker Gartenspaziergang strenge Corona-Regeln. Die Teilnehmer müssen auf Abstand und Hygiene achten. Daher beginnt der Weg durch das Dorf stets am Dorfteich. Dort treffen sich die Spaziergänger um 11 beziehungsweise um 14 Uhr und bekommen genaue Pläne für den Weg ausgehändigt. Dass die Aktion trotz der Einschränkungen das Zeug zu einem großen Erfolg hat, steht für die Veranstalter bereits fest. „Viele kleine und große Gärten laden ein zum Schauen, Staunen, Fachsimpeln, Genießen und Begegnen (natürlich auf Abstand)“, heißt es in einer Ankündigung.

Noch bis Freitag, 5. Juni, haben Gartenbesitzer Zeit, sich für die Aktion anzumelden. Dazu sind bereits vor einiger Zeit Zettel im Dorf verteilt worden, auf denen die Teilnehmer auch festlegen können, ob in ihrem Garten fotografiert werden darf, ob Hunde erlaubt sind und ob die Besucher eine Schutzmaske tragen müssen. Auch ein kleiner Fragebogen, was es im jeweiligen Garten zu sehen gibt, ist daran angefügt. Die Palette reicht dabei vom Springbrunnen über eine Blumenwiese, Hochbeete, einen Schwimmteich und eine Streuobstwiese sowie Pflanzenraritäten bis hin zu Wildkräutern, historischen Tomaten, Kletterpflanzen und Gewächshäusern. Die ausgefüllten Bögen sollten in den Briefkasten der Verwaltungsnebenstelle an der Ahrbeke eingeworfen oder direkt zu Anne Beckmann am Hasendamm 115 gebracht werden.

Von Achim Gückel