Seit etlichen Wochen verhindert eine rot-weiße Barriere, dass Busfahrgäste das Wartehäuschen an der Ahrbeke im Dorfzentrum von Arpke nutzen können. Kurioserweise ist die Ursache dafür, dass die Haltestelle unlängst barrierefrei umgebaut wurde und einen Hochbord erhielt. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen: Auf der Basis eines Gestattungsvertrages mit der Realgemeinde wird die Stadt das Pflaster in dem Unterstand voraussichtlich noch vor Ostern um fünf Zentimeter erhöhen, sodass die als Stolperfalle eingeschätzte Kante zum Gehweg verschwindet.

Um die barrierefreie Umgestaltung der Haltestelle hatte es im Ortsrat lange Diskussionen gegeben – obwohl bis auf ein Mitglied eigentlich alle dafür waren. Nur Otto Buchholz argumentierte vehement gegen die zur Erhöhung des Gehwegs erforderlichen 16 Zentimeter hohen Hochborde. Einen barrierefreien Zugang zu den Bussen hielt auch er für wichtig, aber an der vorhandenen Haltestelle für falsch platziert: „Der Festplatz im Dorf wird vollkommen zerrissen“, kritisierte er. Außerdem stellten die Hochborde eine Gefährdung dar. Es werde nicht lange dauern, bis Menschen darüber stürzten und sich verletzten, fürchtete er. Als er sich nicht durchsetzen konnte, legte er sein Ortsratsmandat nieder.

Die Haltstelle wurde wie geplant umgestaltet, der Gehweg entsprechend erhöht. Doch als die Stadt auch die Fläche in dem Wartehäuschen auf das Niveau des Bürgersteigs anheben wollte, erlebte sie eine böse Überraschung: Ein etwa sechs Quadratmeter großer Teil des Grundstücks gehört der Realgemeinde – und deren Vorsitzender Otto Buchholz untersagte der städtischen Bauverwaltung schriftlich „das Betreten oder Nutzen des Grundstücks im Rahmen von Bautätigkeiten und Baunebentätigkeiten“. Wenn die Stadt an ihrer Planung festhalten wolle, müsse sie „ausführlich begründete Anträge“ einreichen, über die – und über einen eventuellen Kauf der Fläche – werde dann die Mitgliederversammlung entscheiden.

Realgemeinde und Stadt schließen Vertrag

Eine solche hat aber coronabedingt nicht stattgefunden und kann vorerst auch nicht einberufen werden. Doch jetzt habe man sich mit dem Vorstand der Realgemeinde geeinigt, bestätigt Stadtsprecher Fabian Nolting. Zwar wolle man die Fläche nach wie vor kaufen, aber da das zurzeit nicht möglich sei – der Vorstand der Realgemeinde ist dazu ohne Votum der Mitglieder nicht berechtigt – habe man nun erstmal einen Gestattungsvertrag abgeschlossen, sagt Nolting. Der erlaube es, die fehlenden fünf Zentimeter aufzupflastern.

Das solle nun auch kurzfristig erfolgen. „Sobald das Wetter es zulässt, werden wir mit Hochdruck dafür sorgen, dass die Fahrgäste sich unterstellen können“, kündigt der Stadtsprecher an. Er gab sich zuversichtlich, dass die Arbeiten noch vor Ostern abgeschlossen werden können.

