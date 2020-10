Arpke

Das Ende des Sommers bringt es mit sich, dass es abends früher dunkel und morgens später hell wird. Es ist aber auch die Zeit, in der die Defekte an der Straßenbeleuchtung augenfällig werden. In Arpke werden die Schüler und Pendler, die morgens unterwegs sind, jetzt aber nicht mehr so große Probleme haben: Denn gerade hat das Unternehmen BS Energy – in Lehrte für die Straßenbeleuchtung zuständig – defekte Straßenlaternen repariert. Anlass war eine Liste von defekten Leuchten, die der Arpker Marcel Haak Ende September an die Stadtverwaltung geschickt hat.

Schulweg war unsicher

Das CDU-Stadtratsmitglied hatte bei einer Dorfbegehung nicht funktionierende Lampen an mehreren Arpker Straßen festgestellt, darunter an der Bushaltestelle an der Ahrbeke, An der Rampe und an der Straße Am Waldbad. Besonders letztere sei problematisch gewesen, da es sich um den Schulweg handele, der an einem Wald vorbeiführt. Dort sei es wegen des Baumbewuchses morgens besonders lange dunkel.

Jetzt ist Haak erneut auf eine Dorfbegehung gegangen und hat festgestellt, dass inzwischen zehn der zwölf defekten Laternen wieder funktionieren, darunter auch die am Waldbad. Ganz behoben seien die Defekte allerdings nicht, wie er betont. An der Bushaltestelle in der Ahrbeke und im Neubaugebiet Flutwidde seien die Lampen immer noch dunkel. Inzwischen sei auch eine weitere defekte Leuchte an der Teichstraße hinzugekommen. Haak hat jetzt erneut eine Liste ins Rathaus geschickt.

Neue Laterne am Bahnhof gefordert

Abgesehen von den defekten Lampen treibt den Arpker noch eine weitere Stelle um, an der seiner Meinung nach die Beleuchtung unsicher sei. Am dorfseitigen Aufgang zum Bahnhof am Knüppelsorfer Weg sei ein Fußweg zum Bahnsteig unbeleuchtet. „Diesen Weg muss jeder nehmen, der die Treppe daneben nicht nehmen kann“, meint Haak. Er plädiere dafür, dass dort eine zusätzliche Beleuchtung angebracht werde, um diesen Weg sicherer zu machen.

Aber auch aus der Kernstadt sind Klagen laut geworden. Am Dürerring/Ecke Holbeinweg habe eine verrostete Laterne sechs Wochen lang auf Halbmast gestanden, moniert Anwohnerin Hannelore Walzek. „Da ist es morgens und abends beim Gassi gehen ganz schön dunkel.“ Das hätten ihre Nachbarn genauso gesehen. Die Stadt habe nur auf die Zuständigkeit von BS Energy verwiesen. Immerhin habe das Unternehmen die defekte Leuchte nun am Montag endlich abgeholt. Die neue lasse jedoch noch auf sich warten.

Von Michael Schütz und Oliver Kühn