Arpke/Steinwedel

Im Storchennest auf dem Arpker Kirchendach haben sich dramatische Szenen abgespielt: Wie Storchenbeobachter Joerg Sonntag berichtet, haben ein beringter und ein unberingter Storch mehrfach den Horst angeflogen. Einen von ihnen hat Sonntag inzwischen als einen im Sehnder Ortsteil Dolgen brütenden Vogel identifiziert. Offenbar versuchten sie, das dort ansässige Elternpaar mit seinen zwei Küken zu vertreiben. Daran wurden sie jedoch laut Sonntag „unter heftigem Drohgeklapper“ gehindert.

Die Arpker Störchin hat ihr verletztes rechtes Bein stark angezogen, sodass es zwar noch bis zum Boden reicht, aber nicht mehr belastet wird. Quelle: Joerg Sonntag

Aber vermutlich dabei – oder bei einem anderen unglücklichen Flugmanöver – hat sich die Arpker Störchin die rechte Stelze oberhalb des sogenannten Intertarsalgelenks gebrochen. Dabei handele es sich um ein selbsteinrastendes Gelenk, das oft fälschlich als Kniegelenk bezeichnet werde, erläutert der Arpker Storchenbeobachter. Es ermögliche dem Vogel, problemlos auf einem Bein zu stehen. Die Störchin sei weiterhin flugfähig und könne deshalb auch nicht für eine Behandlung eingefangen werden, sagt Sonntag. Man könne sie, allein auf dem linken Bein balancierend und die Jungen fütternd, im Horst beobachten.

Verletzter Vogel hat kaum Überlebenschancen

Überlebenschancen habe das Tier aber kaum, fürchtet Sonntag. „Die Verletzung hätte in den ersten Stunden nach dem Vorfall geschient werden müssen“, erklärt er. So werde der Vogel entweder an den Folgen des Beinbruchs verenden oder zumindest so weit geschwächt, dass er zum Opfer von Beutegreifern wie Fuchs oder Marder werde. Den beiden Arpker Jungstörchen geht es dagegen gut: Sie sind inzwischen flügge und trainieren schon eifrig für den weiten Weg ins Winterquartier. Weitere Jungtiere hat der Naturfotograf Bernd Moßmann in Immensen und in Steinwedel – dort waren es gleich drei – entdeckt.

Insgesamt gibt es nach Angaben von Reinhard Löhmer, Storchenbetreuer der Region Hannover, im Stadtgebiet von Lehrte in diesem Jahr zehn Jungstörche. In Hämelerwald sind auf dem Gut Adolphshof nach etwa 50 Jahren wieder zwei Küken geschlüpft, und in Röddensen haben zum allerersten Mal Störche gebrütet. Auch hier sitzen zwei junge Tiere im Nest.

Kein Nachwuchs in Sievershausen

In Sievershausen hat zwar auch ein Paar gebrütet, aber von Nachwuchs ist dort nichts zu sehen. Löhmer hält es für möglich, dass es zu Auseinandersetzungen mit anderen Alttieren – ähnlich wie in Arpke – gekommen ist und dabei Eier zerstört worden sein könnten. Insgesamt sei es aber ein gutes Storchenjahr, sagt Löhmer. In der Region Hannover haben mehr als 100 Paare gebrütet.

Von Thomas Böger