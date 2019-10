Lehrte

Für sein enormes ehrenamtliches Engagement hat Edmund Potratz jetzt die Niedersächsische Ehrenamtskarte bekommen. Arpkes Schützenchef nahm die Karte samt dazugehöriger Urkunde und Anstecker im Rathaus aus den Händen von Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk entgegen.

„Das Vereinswesen lebt davon, dass es Menschen wie Sie gibt“, sagte Sidortschuk an Potratz gewandt. Dass Ehrenamtliche heute über so einen langen Zeitraum wie Potratz in einem Verein wirken, sei keineswegs selbstverständlich. „Gerade junge Menschen wollen heute in Vereinen zwar noch mitmischen, aber in der Regel nicht langfristig Verantwortung übernehmen“, erklärte Sidortschuk.

Seit zwölf Jahren Chef der Schützen

Potratz indes ist schon als 15-Jähriger in den Arpker Schützenverein eingetreten. Seit 1981 wirkt er dort im Vorstand mit, seit zwölf Jahren ist er Vorsitzender. Sidortschuk hatte errechnet, dass der 59-Jährige sich mittlerweile mehr als 6000 Stunden ehrenamtlich im Schützenverein engagiert hat. „Zuspruch und positive Rückmeldungen sind der Lohn, und es macht Spaß“, erklärte Potratz seine Motivation.

Sidortschuk bezeichnete die Ehrenamtskarte als „kleines Zeichen für ein großes Dankeschön“. Es ist die sechste Karte, die er in diesem Jahr verliehen hat und die mittlerweile 54. in seiner Amtszeit als Bürgermeister. Die Ehrenamtskarte gewährt Potratz diverse Vergünstigungen wie etwa einen kostenlosen Leseausweis für die Stadtbibliothek und ermäßigte Eintritte in die Bäder und zu kulturellen Veranstaltungen.

Von Katja Eggers