Der Lehrter Allgemeinmediziner Martin Schick freut sich sehr: In den vergangenen Tagen wurden nach einem Aufruf in seiner Arztpraxis in Ahlten mehr als 200 Atemschutzmasken abgegeben. Einer seiner Patienten hat sogar Schutzanzüge gesponsert. Damit kann der Arzt den Praxisbetrieb während der Corona-Pandemie weiter aufrechterhalten.