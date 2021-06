Lehrte

Der Sommeranfang verspricht sonnige Aussichten für das Kunstwerk Lehrte nach dem Lockdown. Nach einer zehnmonatigen Zwangspause öffnet der Künstler Matthias J. Gierten wieder sein Atelier mit Galerie in der Gaußstraße 10 und lädt für Sonntag, 27. Juni, ab 10.30 Uhr zum „offenen Kunstwerk“ ein. In der Lagerhalle aus den Sechzigerjahren werden neue Arbeiten und Werke gezeigt, die sich im Entstehungsprozess befinden. Zudem stellt Gierten aktuelle Kursangebote und Workshop-Möglichkeiten vor. „Kunst kann in Lehrte wieder ,in echt’ erlebt werden“, freut sich Gierten. Mit seiner neuen Wortbild-Schöpfung, dem spiegelverkehrten „Virus“, will er auch ein bisschen Optimismus verbreiten und ausdrücken, dass die Pandemie nicht mehr alles beherrschend ist.

Von Susanne Hanke