Lehrte

Die Feuerwehr Ahlten kommt nicht zur Ruhe: Nachdem bereits Anfang Juni der Ortsbrandmeister Maurice Bähre und sein Stellvertreter Sebastian Brandes nach rund zwei Jahren Amtszeit ihre vorzeitige Entlassung beantragt hatten, traten jetzt 13 der 14 Mitglieder des Ortskommandos zurück. Über ihre Gründe schweigen die Brandbekämpfer – gleichwohl stützten die Ahltener und Mitglieder anderer Feuerwehren die Führungskräfte Bähre und Brandes mit minutenlangem Applaus in der Ratssitzung, als beide ihre Entlassungsurkunden erhielten.

Nun bleiben viele Fragen – in dieser Übersicht geben wir die Antworten, soweit sie von den Akteuren gegeben wurden.

Anzeige

Weshalb haben Bähre und Brandes ihre Entlassung aus dem Ehrenamt beantragt?

Weitere HAZ+ Artikel

Die Ursache für die Rücktritte ist bislang weiter unklar. Nach Informationen unserer Redaktion gab es Unstimmigkeiten zwischen dem Ortskommando und Stadtbrandmeister Jörg Posenauer. Dieser ist als Ahltener selbst Mitglied der Ortsfeuerwehr sowie CDU-Mitglied im Stadtrat und möchte sich zu den Personalangelegenheiten weiterhin nicht äußern.

Der ehemalige Ahltener Ortsbrandmeister Bähre will zu den Gründen für den Rücktritt ebenfalls nichts sagen, erklärt aber auf Nachfrage, dass er einen Anwalt eingeschaltet habe. Auch sein Stellvertreter Brandes hält sich bedeckt. Er betont allerdings, dass die Austritte aus dem Ortskommando nicht die aktive Arbeit bei der Feuerwehr beeinflussten. „Da können sich die Bürger weiter auf uns verlassen“, sagt er. Man könne das eine vom anderen gut trennen.

Ist die Brandbekämpfung weiter gesichert?

In Ahlten gibt es zurzeit rund 50 Aktive, die für die Brandbekämpfung im Einsatz sind. Die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr sei durch die Rücktritte nicht beeinträchtigt, betont Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. Die Feuerwehr habe inzwischen eine neue Leitung. In einer Dienstversammlung seien neue Führungskräfte bestellt worden, welche die Ortsfeuerwehr unter Leitung des Stadtbrandmeisters Jörg Posenauer und der ehemaligen Ortsbrandmeisterin und stellvertretenden Brandabschnittsleiterin der Region, Regina Lehnert, führten, sagt Prüße. Namen nennt er nicht.

Wie schätzt der Brandabschnittsleiter Detlef Hilgert als Dienstaufsicht die Sache ein?

Laut Brandabschnittsleiter Detlef Hilgert kommen Unstimmigkeiten in einem Ortskommando immer mal wieder vor. „Wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es unterschiedliche Auffassungen.“ Dass fast das gesamte Ortskommando zurücktrete, sei aber schon „eine besondere Situation“. Er sei jedoch regelmäßig über die Vorgänge in Ahlten informiert worden. „Wichtig ist für mich als Dienstaufsicht, dass die Einsatzbereitschaft weiter gegeben ist“, sagt Hilgert.

Was sagt die Stadt dazu?

Laut Lehrtes Bürgermeister bestehen keine Probleme zwischen Stadtbrandmeister und Ortsfeuerwehr. „Von einem Zerwürfnis zwischen der Ortsfeuerwehr und dem Stadtbrandmeister kann keine Rede sein.“ Die Gespräche zwischen allen Beteiligten verliefen konstruktiv und zielorientiert. Laut Prüße sind „alle Maßnahmen des Stadtbrandmeisters mit der Verwaltung abgestimmt, gerechtfertigt aber auch erforderlich gewesen“. Sie hätten einzig dem Ziel gedient, „Missstände abzubauen und die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr sicherzustellen“, meint Prüße, ohne die Missstände genau zu benennen. Dazu will die Verwaltung „zum Schutz aller betroffenen Kameraden“ keine Angaben machen. Die Entscheidung des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters ihren Rücktritt einzureichen, könne nicht einer ungerechtfertigten Handlungsweise des Stadtbrandmeisters zugeschrieben werden, ergänzt Prüße.

Wie kann die Situation befriedet werden?

Das ist bislang noch unklar. Laut Brandabschnittsleiter Hilgert ist es in erster Linie wichtig, „Kameraden zu finden, die die Ortsfeuerwehr weiter leiten können“. Derzeit gebe es dazu Gespräche in der Ahltener Feuerwehr. In diese sei vor allem die ehemalige Ortsbrandmeisterin und stellvertretende Brandabschnittsleiterin Regina Lehnert eingebunden.

Minutenlang applaudieren die Feuerwehrleute in der Ratssitzung dem einstigen Führungsduo Bähre/Brandes des Ortsfeuerwehr Ahlten. Quelle: Achim Gückel

Wie sind die Reaktionen in anderen Ortsfeuerwehren?

Mitglieder anderer Lehrter Ortswehren halten sich mit Kommentaren zurück. Allerdings gibt es von ihrer Seite sichtbare Unterstützung für die Reaktion des Ahltener Führungsduos. Unter den applaudierenden Feuerwehrleuten im Rat waren zahlreiche Mitglieder aus anderen Lehrter Feuerwehren. Laut Informationen unserer Redaktion rumort es auch in einigen anderen Feuerwehren. Kritik wird jedoch nur unter vorgehaltener Hand geäußert. Dabei geht es meist um den Führungsstil des Stadtbrandmeisters. Auch mit der Kommunikation sind die Ortsfeuerwehren nicht glücklich. So sei die Entlassung der Ahltener Führungsspitze nicht kommuniziert worden. Man habe davon erst aus der Zeitung erfahren, hieß es.

Wirken sich die Rücktritte auch auf die Politik aus?

Ja, sie schüren auch die politische Auseinandersetzung. Timo Bönig ( SPD) erklärte in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause, es gebe in der Sache Bähre/ Brandes noch offene Fragen. Er bedauerte, „dass zwei junge und engagierte Kräfte aufhören.“ Dem konterte Lehrtes CDU-Fraktionschef Deneke-Jöhrens. Er sehe keine offenen Fragen, sagte er.

Von Patricia Oswald-Kipper