Wer sie zum ersten Mal sieht, mag ihr Alter kaum glauben. Und sie selbst sagt schelmisch, beim Aufschreiben ihres Geburtsdatums habe man sich wohl damals um ein paar Jahre vertan. 100 Jahre alt ist die in Aligse lebende Ernestine Nerstheimer am Montag geworden. Auch in diesem gesegneten Alter sprüht sie vor Lebensfreude.