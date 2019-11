Aligse/Steinwedel

Viele Grundschulen im Lehrter Stadtgebiet haben bereits den Ganztagsbetrieb mit einem Angebot am Nachmittag eingeführt. Jetzt will die Aueschule in Aligse und Steinwedel nachziehen. Der Schulvorstand und der Elternrat haben die Einführung des Ganztagsbetriebs bereits befürwortet. Nun muss auch die Lehrter Politik ihr Votum dazu abgeben. Denn die Sache ist auch mit Kosten und eventuell mit Umbauten an der Schule verbunden. Das erste Gremium, das sich über den Ganztagsbetrieb unterhält, ist der Ortsrat Aligse/Kolshorn/Röddensen. Er kommt am Dienstag, 12. November, zur öffentlichen Sitzung zusammen. Der Ortsrat Steinwedel spricht erst am Donnerstag, 28. November, über das Thema.

Ganztagsbetrieb soll im Sommer 2020 starten

Der Ganztagsbetrieb, der für viele berufstätige Eltern eine große Erleichterung bringen kann, soll nach dem Willen der Aueschule mit dem Schuljahr 2020/2021 starten, also im August kommenden Jahres. Ein entsprechender Antrag muss noch an die Landesschulbehörde geschickt werden. Formell muss auch die Stadt Lehrte als Schulträger zustimmen. Das will der Rat in seiner Sitzung Anfang Dezember tun.

Doch es gibt noch einige andere Hürden zu nehmen, bevor die offene Ganztagsschule starten kann. Die Schule muss ein pädagogisches Konzept nachreichen. Es soll sich an dem bereits an mehreren Grundschulen im Stadtgebiet erprobten Lehrter Nachmittagsangebot an Grundschulen (Lena) orientieren. Auch eine Bedarfsabfrage unter den Eltern der jetzigen Erst- bis Drittklässler muss noch ausgewertet werden. Erst danach können die Überlegungen starten, wie viel Platz der Nachmittagsbetrieb braucht und ob dafür etwa Umbauten oder das Aufstellen von Containern zur Betreuung nötig sind. Das Geld dafür soll vorsorglich in den städtischen Haushalt für 2020 eingestellt werden.

Der Rat der Stadt hatte allen Grundschulen Lehrtes schon vor fünf Jahren seine Unterstützung für einen offenen Ganztagsbetrieb zugesagt. Dafür bekommt jede Schule eine Anschubfinanzierung von 15.000 Euro.

Der Ortsrat Aligse/Kolshorn/Röddensen kommt am Dienstag, 12. November, um 19.30 Uhr im Pavillon des Seniorenzentrums Sonnenhof an der Dammfeldstraße zusammen. Er hört dann auch Mitteilungen von Ortsbürgermeister Frank Seger. Besucher dürfen Fragen stellen und Anregungen geben.

Von Achim Gückel