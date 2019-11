Hämelerwald

Latin-Soul und Rhythm and Blues der Extraklasse verspricht das Duo Hofmann & Hofmann, das am Sonntag, 10. November, zum zweiten Mal in diesem Jahr für ein Konzert auf Gut Adolphshof bei Hämelerwald zu Gast ist. Das Konzert im Saal am Park beginnt um 19 Uhr. Die Brüder Helfried und Gunnar Hofmann werden dabei ein Repertoire zeigen, bei dem nicht nur Bluesfans auf ihre Kosten kommen, sondern auch Freunde von Funk, Soul, Jazzrock oder Pop.

Der Gitarrist gibt den Entertainer

Dabei will der ausgebildete Sänger und Gitarrist Helfried Hofmann auch immer wieder seine Fähigkeiten als Entertainer zeigen. Die Zuhörer können sich freuen auf viel Improvisationskunst und das markante Gitarrenspiel des für seine Kunst mehrfach ausgezeichneten Gitarristen Gunnar Hofmann. Hofmann & Hofmann erinnern mit ihrer Fusionmusik an George Benson genauso wie an Eric Clapton und Al Jarreau. Zu Gast ist an dem Abend Martin Derben am Bass.

Der Eintritt zum Konzert im Adolphshof ist frei. Spenden sind willkommen.

Von Patricia Oswald-Kipper