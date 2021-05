In Arpke, Immensen und Steinwedel ist bereits der Storchennachwuchs geschlüpft. Naturfotograf Bernd Moßmann hat in den Nestern in Steinwedel und Immensen jeweils einen kleinen Jungstorch ausgemacht. „Möglicherweise sind es mehr, denn man sieht die Küken derzeit nur, wenn sie den Hals recken“, sagt er.

Im Nest in Arpke hat Joerg Sonntag, der in der Storchenrundschau regelmäßig über die Vögel berichtet, derweil einen fünften, sehr kleinen Nachzügler entdeckt. Mittlerweile ist das Tier allerdings verendet. Ein Altvogel hat das tote Küken schließlich verschlungen, was bei Störchen durchaus üblich ist. Zwei der Jungen haben hingegen enorm schnell an Gewicht und Größe zugelegt, zwei weitere konnten indes nicht mithalten und entwickelten sich nicht so schnell. Inzwischen gibt es in dem Nest nur noch die beiden kräftigen Küken. Beide Jungvögel bilden schon die typischen schwarzen Schwungfederansätze an den Schwingen aus und versuchen auch schon aufzustehen.