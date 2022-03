Lehrte

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Sonntag einen Einbruch in ein Kosmetikstudio an der Bahnhofstraße vereitelt. Er hatte gegen 3 Uhr einen Mann beobachtet, der sich an dem Eingang zu schaffen machte. Der Täter fühlte sich nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte dadurch offenbar gestört und ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Als die Beamten eintrafen, konnten sie ihn nicht mehr antreffen. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine unauffällige Statur. Er trug einen dunklen Vollbart und hatte eine Glatze. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 mit der Lehrter Wache in Verbindung zu setzen.