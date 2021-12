Lehrte

Unternehmen in Lehrte stehen vor einem enormen Problem, ausreichend geeigneten Nachwuchs zu finden. Etwa neun von zehn Firmen finden nicht genug Auszubildende, nahezu jede zweite muss deswegen Stellen unbesetzt lassen. Das ist jetzt bei einem Online-Stammtisch des Vereins „ProRegio – Ausbildung im Verbund“ und der Stadt Lehrte deutlich geworden. Dabei kamen rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen und bündelten ihre Ideen und Erkenntnisse. Abhilfe könnte eine Messe mit dem Schwerpunkt zum Thema Ausbildung und Beruf schaffen.

Lehrtes Wirtschaftsförderer Tobias Neumann stellte bei dem Online-Stammtisch einige Ergebnisse der im Sommer durchgeführten Befragung von Lehrter Firmen dar. 88 Prozent der befragten 215 Unternehmen berichteten darin generell von Problemen, geeignete Bewerber und Bewerberinnen zu finden. 44 Prozent hatten bereits jetzt unbesetzte Stellen. Dies könnte sich noch verschärfen, da mehr als jedes dritte Unternehmen die Anzahl der Beschäftigten künftig erhöhen möchte.

„Bald warten Kunden ein halbes Jahr auf einen Handwerker“

„Wenn das so weiter geht mit dem Fachkräftemangel, dann werden Kunden bald ein halbes Jahr auf einen Handwerker warten müssen“, warnte Vural Bayindir, Lehrter Ratsherr und Inhaber der Firma Supra Gebäudedienste. „Die Berufe müssen den Jugendlichen schmackhaft gemacht werden“, riet er. Yvonne Salewski, Geschäftsführerin Ausbildung bei ProRegio, betonte die hohe Bedeutung von Praktika. Dem stimmte Freya-Linda Kirsche, Lehrerin an der Realschule Lehrte, zu: „Oft bleiben Schülerinnen und Schüler in dem Unternehmen, in dem sie ein Praktikum gemacht haben.“

Beim Thema Ausbildung wünscht sich fast jedes zweite Unternehmen in Lehrte eine Beratung zu Fördermöglichkeiten und eine Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt. Lokale Veranstaltungen wie Ausbildungsmessen halten 29 Prozent der befragten Firmen für eine gute Idee. Das bestärkte die Teilnehmenden des Online-Treffens in ihrer Absicht, bald wieder eine Ausbildungsmesse in Lehrte auf die Beine zu stellen. Schülerinnen und Schüler sollen diese im Rahmen ihres Unterrichts besuchen. Ob diese Messe schon im Frühjahr 2022 oder im Herbst stattfinden wird, ist aber noch offen.

Von Gabriele Gerner