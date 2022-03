Lehrte/Sehnde/Uetze

Wenn Landwirt Ulrich Langenhoff vom Gut Schierke bei Hämerlerwald in diesen Tagen um Auskunft über den Beginn der Zuckerrübenaussaat gebeten wird, bleibt ihm nur der Griff zum Mobiltelefon. „Ich ziehe gerade wieder mit dem Trecker eine Spur ins Feld und bringe den Samen in die Erde“, sagt Langenhoff. Als Vorstandsmitglied im Zuckerrüben-Anbauerverband Niedersachsen-Mitte kann er zwar über den erfolgreichen Auftakt berichten und damit auch über den Grundstein für einen guten Zuckerertrag.

Er hat dennoch auch schlechte Nachrichten: Angesichts des Krieges in der Ukraine und zunehmend höherer Energie- und Kraftstoffkosten sei mit steigenden Preisen für Zucker sowie Süßwaren und Produkten wie etwa Limonade zu rechnen.

Von Ende September bist Januar werden die Rüben geerntet und an die Zuckerfabriken geliefert. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Für Langenhoff gibt es in diesen Tagen viel zu tun. Die Bedingungen für den Zuckerrübenanbau sind gut: Das teilt auch der Anbauerverband mit. Frostige Temperaturen in den Nächten, langsam steigende Temperaturen tagsüber, sonniges Wetter und vielerorts gut ausgetrocknete Böden: „Die jetzt gedrillten Rüben werden nach der Ernte von September bis Januar kontinuierlich an die Zuckerfabriken geliefert und sichern die Zuckerversorgung für Millionen von Verbrauchern in Norddeutschland“, berichtet der Geschäftsführer des Anbauerverbandes, Clemens Becker.

Auch er hebt die gute Nachricht hervor: Der heimische Anbau garantiere eine sichere regionale Versorgung. Demnach leisten die Landwirte in der aktuellen volkswirtschaftlich und sicherheitspolitisch angespannten Zeit einen wertvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit für Grundnahrungsmittel.

Verband hofft auf höherer Rübenpreise

Laut Langenhoff sind in der Landwirtschaft zuletzt insbesondere die Kosten für Kraftstoffe, Düngemittel und Maschinen massiv angestiegen. „Für Düngemittelproduktion ist – wie etwa beim Stickstoffdünger – viel Energie notwendig“, sagt er. Die Landwirte könnten das vermutlich wieder ausgleichen: „Zucker ist in der Europäischen Union aktuell knapp. Die Preise steigen, deshalb wird uns der Markt helfen, höhere Rübenpreise für 2022 zu erzielen.“ Dies sei zumindest dann der Fall, wenn in den Abnahmeverträgen mit den Zuckerfabriken die Preise nicht langfristig festgeschrieben, sondern variabel und nachverhandelbar seien.

Zucker und Süßwaren werden wegen steigender Energiepreise in der Landwirtschaft auch für die Verbraucher teurer. Quelle: Joanna Kosinska/unsplash

Für die Konsumentinnen und Konsumenten von Zucker und Süßigkeiten bedeutet das allerdings steigende Preise. Wegen des Krieges in der Ukraine zeichnen sich laut Langenhoff derzeit weitere Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln ab: In der Ukraine falle vermutlich eine ganze Ernte von Weizen, Raps und Mais aus. Dieser Ausfall von Rohstoffen wirke sich auf dem Weltmarkt auch unweigerlich auf die Preise für die Endprodukte aus.

Nach Einschätzung von Langenhoff wird es jedoch in Deutschland und Europa wegen der Kriegsfolgen zu keinen Engpässen an Grundnahrungsmitteln kommen. Andere Länder seien aber möglicherweise sehr wohl von den fehlenden Ernteerträgen in der Ukraine betroffen.

„Wir haben die Rübenfläche sogar leicht vergrößert“

Zumindest im Gebiet des Anbauerverbandes Niedersachsen-Mitte ist die Rübenfläche laut Geschäftsführer Becker aber gegenüber dem Vorjahr etwa gleich geblieben. Das bestätigt auch Langenhoff, der in einer landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft mit zwei Kollegen aus Schwicheldt und Equord tätig ist.

Im Lehrter Gebiet werden demnach auf einer Fläche von rund 90 Hektar Zuckerrüben angebaut. „Wir haben die Rübenfläche wegen der vereinbarten Abnahmemenge sogar leicht vergrößert“, sagt er. Die EU-Auflage, ab dem Jahr 2023 4 Prozent aller Anbauflächen stilllegen zu müssen, hält er vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für „unverantwortlich und menschenfeindlich“.

Ein Teil der verarbeiteten Zuckerrüben im Verbandsgebiet wird auch zur Energiegewinnung in Biogasanlagen genutzt. Das kann laut Langenhoff aber nicht die steigenden Energiepreise oder knappe Ressourcen abfedern. „Dafür wird nur ein zu kleiner Prozentsatz der Rüben genutzt. Um diesen Bereich mehr zu bedienen, haben wir gar nicht die Kapazität“, sagt der Landwirt.