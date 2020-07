Lehrte

Ist das Kunst oder kann das weg? Die neue Ausstellung in der Städtischen Galerie Lehrte beantwortet diese Frage. Sie wurde zum geflügelten Spruch in der Kunstszene, nachdem ein Hausmeister 1986 die künstlerische Fettecke des legendären Aktionskünstlers Joseph Beuys an einer Decke weggeschrubbt hatte: Aus dem, was eigentlich für den Abfall gedacht war, kann durchaus Kunst entstehen. Da ist der Titel „Am Anfang war das Material“ Programm: Aus Holz-, Kunststoff- und Metallresten etwa haben Klaus Madlowski, Constanze Prelle und Elke Lennartz Werke geschaffen, die die Wiederverwendung Nachhaltigkeit im Blick haben. Groß ist vor allem die Freude, überhaupt ausstellen zu können.

Klebeband statt Pinselstrich

Wie ein Heuballen in blauer Folie: Constanze Prelle hat ihre Arbeiten aus Klebeband gefertigt. Quelle: Oliver Kühn

„Ich habe den Pinselstrich mit Klebeband gesetzt“, sagt Constanze Prelle über ihre Arbeiten. Mit Malerkrepp und Paketklebeband hat sie ihre Installationen geschaffen. Ein leuchtend rotes Viereck etwa, das wie ein dicker Flokatiteppich auf dem Boden der Galerie anmutet. Oder wie ein mit blauer Folie überzogener Heuballen. „Verklebt“ nennt sie ihre Werke denn auch konsequent. „Die sind nur für die Ausstellung gemacht und werden danach zerstört“, gesteht die 49-Jährige. Klebeband halte ohnehin nicht sehr lange. In diesem Fall ist die Nachhaltigkeit also temporär. Dagegen hat sich Elke Lennartz dem Kunststoff verschrieben. Sie verwendet Restmaterialien aus Fertigungsprozessen, deren Form sie bearbeitet und mit Gaze und Farbe überzieht.

Die Corona-Krise habe sie bisher gut überstanden, sagt Prelle, die als freischaffende Künstlerin von ihrer Arbeit lebt. Sie wisse aber, dass viele Künstlerkollegen leiden. „Ich bin da eher eine Ausnahme“, sagt die gelernte Bildhauerin. Viele arbeiteten nebenbei etwa als Aufsicht in Museen oder gäben VHS-Kurse – all das falle jetzt weg. Deshalb freue sie sich umso mehr, endlich wieder ausstellen zu können: „Kunst belebt“, sagt sie. 19 Besucher maximal dürfen gleichzeitig in die Städtische Galerie – natürlich mit Mund-Nasen-Bedeckung.

Mit Kunst aus dem persönlichen Lockdown

Klaus Madlowski hat Objekte aus Stahlblech geschaffen, Reliefs aus Pappe und Plastiken aus Holz. „Das sind Fundstücke, die ich mir teils aus Containern geholt habe“, sagt der 64-Jährige. Als Dozent der Fakultät für Architektur und Landschaft an der Leibniz-Universität kann er da auf einen ordentlichen Fundus seiner Studenten zurückgreifen. Aus entsorgten Mini-Häusern von ihren Entwürfen habe er beispielsweise ein „kristallines Objekt“ zusammengeleimt.

Die städtische Kulturbeauftragte Julienne Franke inmitten der Installation von Elke Lennartz. Quelle: Oliver Kühn

Auch er ist als Dozent nicht auf den Verkauf seiner Objekte angewiesen. Doch, dass es jetzt wieder künstlerische Angebote gebe, finde er für Künstler und Publikum gleichermaßen gut: „Das reißt einen aus dem persönlichen Lockdown.“ Nun hofft er auf einen verregneten Sommer, sagt der 64-Jährige und lacht – damit möglichst viele Besucher kommen. Und weil es wegen Corona keine Vernissage zur Eröffnung gab, hofft die städtische Kulturbeauftragte Julienne Franke wenigstens auf ein Künstlergespräch zum Ausstellungsende am 13. September.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 13. September, in der Städtischen Galerie Lehrte, Alte Schlosserei 1, Lehrte, zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Beim Ausstellungsbesuch ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Maximal dürfen sich 19 Personen gleichzeitig in der Galerie aufhalten.

Von Oliver Kühn