Lehrte

Der Raum der Städtischen Galerie stellt eine Herausforderung für die jeweiligen Künstler dar. Das hob die Erste Stadträtin Marion Lange gleich in ihrer Begrüßungsrede zur Vernissage von Christoph Bartoloschs aktueller Ausstellung „Das anwesend Abwesende“ hervor. Dadurch werde jedoch immer eine neue kreative Auseinandersetzung beflügelt, die eine spannende Inszenierung verspreche. Diese Aufgabe hat Bartolosch auf ganz eigene Weise gelöst. In seiner Schau hat er die dominierenden Fenster kurzerhand durch großflächige Bildtafeln „abwesend“ werden lassen.

Dagegen bezieht der Künstler die Außenwände der Galerie an der Zuckerpassage mit ein und „öffnet“ somit die Fenster. Mit sichtbaren Bildern in den Sprossenfenstern, die an Motive aus Kinderbüchern und Adventskalendern der Fünfzigerjahre erinnern sowie mit Heile-Welt-Schneeflocken nimmt er Bezug auf die Vorweihnachtszeit. Aber Bartolosch bricht diese Harmonie mit Darstellungen eines Hamsterkäfigs oder Taranteln wieder auf.

Auch an den Außenwänden der Städtischen Galerie sind Arbeiten von Christoph Bartolosch zu sehen. Quelle: Susanne Hanke

Industrielle Uniformität

Die im Inneren sichtbaren Bildtafeln wirken dagegen wie überdimensionierte Werbebanner, auf deren schwarzen Untergründen weiße Umrisszeichnungen von Gegenständen aus der Produktpalette eines schwedischen Möbelhauses zu sehen sind. Da schweben grazile Lattenroste in- und übereinander, losgelöst im Raum und offenbaren die Uniformität industrieller Massenware. Die seriellen Arbeiten wirken wie eine Katalogisierung, unterliegen einem Ordnungssystem, das jedoch durch die Interpretation des Künstlers eine neue Aufmerksamkeit erhält.

Auch die aktuellen Fotografien von Bartolosch folgen einer gewissen Ordnung, die sich aus dem gewählten Blickwinkel ergeben: Menschenleere Orte, Landschaften in ihrer ureigenen Symmetrie und ein nüchterner Blick auf alltägliche Dinge. Bartolosch will Gewohntes in Frage stellen. „Der Künstler hat die Aufgabe, Fragen zu stellen und keine Antworten zu geben“, beschreibt er seinen philosophischen Ansatz. Um dem „Anwesenden im Abwesenden“ nachzuspüren, gibt die Ausstellung noch bis zum 6. Februar Gelegenheit.

Von Susanne Hanke