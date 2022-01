Immensen

Neues Jahr, neue Künstlerin: So lautet das Motto in der Galerie Steinbeck 1 bei Immensen. Erst im September vergangenen Jahres hat sich Angelika Dors in den Räumen ihrer ehemaligen Schafskäserei im Wald einen Traum erfüllt und eine eigene Galerie eröffnet. Nun stellt sie dort bereits Arbeiten der vierten Künstlerin vor. Die Vernissage zur neuen Ausstellung mit Werken der Laatzener Malerin Gertrud Schmidt ist für Sonntag, 23. Januar, von 14 Uhr bis 17 Uhr vorgesehen.

Die ehemalige Kunstpädagogin der Eichendorffschule in Hannover liebt es farbenfroh und blumig in Acryl, abstrakt mit den weichen Tönen der Pastellkreide. In ihren Bildern gibt sie ihren persönlichen Gedanken Gestalt, lässt dem Betrachter aber auch Raum für seine eigene Auseinandersetzung mit ihren Werken. Oft arbeitet sie beim Klang klassischer Musik und setzt diese Rhythmen um. Passend dazu begleitet der Bratschist Ullrich von Wrochen die Vernissage musikalisch.

Die Schau in der Galerie Steinbeck 1 befindet sich außerhalb von Immensen, etwa 1200 Meter vom Ortskern entfernt. Sie ist an jedem Donnerstag bis einschließlich 3. März sowie am Sonntag, 13. Februar, jeweils von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Von Sandra Köhler