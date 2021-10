Lehrte

Sie sind klein und bunt, und es gibt sie in allen erdenklichen Variationen in einem wahren Universum von Zubehör und Szenarien: die Figuren von Playmobil. Am 7. November sollen möglichst viele von ihnen in Lehrte öffentlich zu sehen sein. Das Stadtmarketing in Lehrte plant für seinen verkaufsoffenen Sonntag eine Playmobilausstellung.

Acht Geschäfte stellen an dem Tag ihre Schaufenster dafür zur Verfügung. Doch noch sucht das Stadtmarketing Sammler und Playmobil-Liebhaber, die etwas zu der Schau beitragen möchten. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende Udo Gallowski unter der Mobilnummer (0177) 6001919 oder der MailadresseUdo.Gallowski@gmx.de bis Dienstag, 26. Oktober, entgegen. „Gefragt sind alle Themenbereiche“, betont Gallowski. Damit aber nichts mehrfach ausgestellt wird, sei eine Absprache erforderlich. Danach werde der Kontakt zu den Geschäften vermittelt.

Der erste verkaufsoffene Sonntag seit März 2020

Der verkaufsoffene Sonntag am 7. November steht unter dem Motto „Martinsmarkt und Märchentage“ und wird der erste seiner Art in Lehrte seit Beginn der Corona-Pandemie sein. Einen für den 26. September geplanten verkaufsoffenen Sonntag hatte das Stadtmarketing wegen fehlender Planungssicherheit und wenig Interesse bei den Händlern absagen müssen.

Von Achim Gückel