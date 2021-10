Kolshorn/Ahlten

Ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in Hannover hat am Dienstag in Lehrte innerhalb kürzester Zeit fünf Vergehen auf sich geladen, für die er sich nun strafrechtlich verantworten muss – von Trunkenheit im Straßenverkehr über Urkundenfälschung bis hin zu einem Angriff auf einen Polizisten. Zuvor hatte der Mann eine gefährliche Aktion an die andere gereiht und sich dabei ungeniert mit einer Alkoholflasche in der Hand gezeigt.

Die Vorfälle begannen gegen 10.30 Uhr in der Feldmark zwischen Aligse und Kolshorn. Dort kurve ein Toyota Avensis über die Felder und habe dabei beinahe seinen Hund umgefahren, meldete ein Spaziergänger der Polizei. Er habe zudem gesehen, wie der Fahrer des Wagens kurz ausstieg, dabei stark schwankte und eine Whiskyflasche in der Hand hielt, gab der Zeuge an. Ein Streifenwagen eilte nach Kolshorn. Die Beamten entdeckten den Toyota, der in Richtung Ahlten fuhr, und folgten ihm.

Zeugen identifizieren den Autofahrer

In Ahlten angekommen, bog der Wagen nach rechts ins Wohngebiet ab und fuhr an der Marsstraße schließlich gegen einen Holzzaun. Der Fahrer stellte den Wagen dann vor einem Metallpoller ab. Die Besatzung des Streifenwagens griff den 32-Jährigen sowie dessen Beifahrer in der Nähe des zurückgelassenen Toyota auf und brachte die beiden Männer ins Lehrter Kommissariat. Zeugen identifizierten den Festgenommenen dann eindeutig als den Fahrer des Wagens.

In ein Alkoholtestgerät zu pusten, verweigerte der 32-Jährige. Stattdessen wurde daher eine Blutprobe genommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim beschlagnahmten die Polizisten zudem den Führerschein des Mannes. An diesem habe man Manipulationen festgestellt, sagte ein Sprecher der Lehrter Polizei am Freitag, ohne ins Detail zu gehen.

Angriff mit einem Gürtel

Doch damit nicht genug. Als der Mann aufgrund mangelnder Haftgründe wieder aus dem Kommissariat entlassen werden sollte, wurde er handgreiflich und attackierte mit einem Gürtel einen Polizisten. „Dieser Angriff stellte sich so dar, dass er gezielt nach dem Beamten schlug, um ihn zu verletzen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Der 32-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie tätlichen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten verantworten.

Von Achim Gückel