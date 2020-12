Hämelerwald

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Hämelerwald Unfallflucht begangen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte prallte er vermutlich beim Ausparken an der Fortunastraße gegen einen schwarzen Mercedes und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange. Dann flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Unfallzeit muss laut den Ermittlern zwischen 4.45 und 13.45 Uhr liegen. Es ist bereits die vierte Unfallflucht im Ort in diesem Jahr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Von Oliver Kühn