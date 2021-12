Ahlten

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag leicht verletzt worden. Der 40-Jährige saß alleine in seinem Volvo XC 60, als er gegen 17.15 Uhr in Ahlten an der Anschlussstelle der B 65 zur L 385 in Richtung Lehrte abbiegen wollte. Dabei kam er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte in der Ausfahrt jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit mehreren Straßenbäumen.

Wie die Beamten noch vor Ort feststellten, hatte der Lehrter einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille – das ist keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern gilt bereits als Straftat. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Angaben.

Von Oliver Kühn