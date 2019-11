Lehrte

Schwankend und offensichtlich stark betrunken ist ein 33 Jahre alter Lehrter am Sonnabendnachmittag in seinen an der Hannoverschen Straße geparkten Peugeot gestiegen und nach Hause gefahren.

Dabei hat ihn ein Passant beobachtet und die Angelegenheit der Polizei gemeldet. Kurze Zeit später besuchten die Beamten den 33-Jährigen zu Hause in seiner Wohnung in der Lehrter Kernstadt. Laut Polizei betrug sein Atemalkoholwert zu diesem Zeitpunkt 3,08 Promille. Die Beamten entnahmen dem Mann daraufhin auch Blutprobe und kassierten seinen Führerschein.

Von Patricia Oswald-Kipper