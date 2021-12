Hämelerwald

Kein Führerschein, aber ordentlich Alkohol im Blut: Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag an der Fortunastraße in Hämelerwald einen Unfall verursacht und anschließend Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt. Jetzt laufen gegen ihn mehrere Strafverfahren.

Der Unfall spielte sich gegen 11.20 Uhr ab. Der 32-Jährige kam mit seinem VW Caddy von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Zäune vor zwei Einfamilienhäusern. Der Aufprall war derart heftig, dass der Wagen nach Angaben der Polizei anschließend nicht mehr fahrbereit war. Ein Alkoholtest ergab für den Autofahrer einen Wert von 2,39 Promille, doch eine Fahrerlaubnis konnte er den Beamten nicht unterbreiten.

Weil der 32-jährige aus dem Ausland stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen kann, kam schließlich die Staatsanwaltschaft in Hildesheim ins Spiel. Sie ordnete für den Autofahrer die Zahlung einer sogenannten Sicherheitsleistung an.

Von Achim Gückel