Aligse

Der schwere Unfall, der sich am 23. Juni in der Feldmark zwischen Aligse und Kolshorn ereignete, hat schreckliche Folgen. Der 48-jährige Autofahrer, der bei dem Crash in seinem Ford eingeklemmt worden war, ist am Mittwoch an seinen Verletzungen gestorben. Das hat die Polizeidirektion Hannover am Nachmittag mitgeteilt.

Bei dem Unfall vor mehr als drei Wochen war auf der Verlängerung der Aligser Dorfstraße ein schwerer Mercedes-Pickup gegen den Ford des 48-Jährigen geprallt. Der Mercedes, an dessen Steuer ein 20-Jähriger saß, kam aus dem asphaltierten Feldweg An der Lake aus Richtung Röddensen und hätte an der Kreuzung mit der Aligser Dorfstraße dem Ford Vorfahrt gewähren müssen. Nach damaligen Angaben der Polizei prallte der Mercedes jedoch nahezu ungebremst gegen die Fahrerseite des Ford. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fahrer unter Einsatz von hydraulischem Gerät aus seinem Wagen befreien. Der Ford war bei der Kollision herumgeschleudert worden und erst auf einem benachbarten Feld zum Stehen gekommen.

Anzeige

Der 20-jährige am Steuer des Mercedes und dessen 23 Jahre alte Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt, ab den Autos entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel