Seine Eskapaden unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos hat ein 25-jährigen Lehrter jetzt mit schweren Verletzungen nach einem Unfall bezahlt. Der junge Mann, der nicht einmal im Besitz eines Führerscheins ist, hat die Polizei in der Nacht zum Freitag ordentlich auf Trab gehalten. Beamte hatten den 25-Jährigen zweimal gestoppt und positiv auf Amphetamine getestet, zunächst um 19.40 Uhr an der Tiefen Straße in Lehrte. Sie beschlagnahmten die Schlüssel des VW Passats und händigten sie einer Angehörigen des Mannes aus. Diesem gelang es jedoch unter bislang nicht geklärten Umständen, sich die Schlüssel wieder zu schnappen und seine Tour fortzusetzen.

Die Angehörige informierte daraufhin die Polizei, die den 25-Jährigen daraufhin um 21.10 Uhr das zweite Mal in Fahrtrichtung Hohenhameln stoppte. Auch dieser Drogentest war „wenig überraschend“ positiv, wie Polizeisprecher Michael Bertram mitteilt. Schon in Lehrte war dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen worden.

Schlüssel wieder erschlichen

Erneut übergaben die Beamten die Fahrzeugschlüssel einem Angehörigen – doch dem jungen Lehrter gelang es zum zweiten Mal, den Schlüssel wieder an sich zu bringen und noch einmal mit dem Auto davon zu fahren. Im Landkreis Gifhorn fiel der Passat dann einem Zeugen auf, weil er mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Der Zeuge habe auch von mehreren Beinaheunfällen berichtet, teilt die Polizeidirektion Hannover mit. Demnach sei das Auto um ein Haar mit einem Baum sowie einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Ein sofort eingesetzter Funkstreifenwagen konnte den VW aber nicht mehr ausfindig machen – dafür löste in Wichelnförth ein Blitzer aus, weil der 25-Jährige zu schnell unterwegs war.

Rehwild wird zum Verhängnis

Rund 20 Minuten später endete die Fahrt dann auf der Bundesstraße 4 in Richtung Uelzen. Etwa einen Kilometer vor dem Suderburger Kreisel querte Rehwild die Fahrbahn. Der 25-Jährige versuchte offenbar, diesem auszuweichen, und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der Lehrter zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

