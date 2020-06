Immensen

Nach Anbruch der Dunkelheit ist es am Freitag in Zytanien lauschig geworden. Während es sich Filmfreunde in ihren Autos gemütlich machten und kühle Getränke und Eis genossen, gab es erst Kurzfilme und dann den Streifen „Bar 25“ auf der großen Leinwand zu sehen. Zytanier, Anderes Kino und Arpkes Jugendtreff Hinterhof hatten zum Autokino eingeladen. Am Freitag war Premiere, an den nächsten drei Wochenenden folgen sechs weitere Vorstellungen.

50 Autos hätten auf der Wiese des alten Ziegeleigeländes bei Immensen Platz gehabt, am Ende waren es nur 25. Schon der Onlinevorverkauf war schleppend angelaufen. „Wir haben gerade mal acht Tickets verkauft“, berichtet Zytanier Alex Buchholz. Eine Abendkasse war eigentlich nicht geplant gewesen. Die Helfer verkauften dann aber doch noch Karten an ihrem Kassenwagen. Die Besucher mussten dafür eine Datenschutzerklärung unterschreiben und ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Die Wiese wird zum Kinosaal: Wo sonst das Festival steigt, genießen Cineasten jetzt Filmspaß. Quelle: privat

„Vielleicht war das Wetter zu schön“

In den Autos saßen vor allem junge Leute. Die meisten hatten ein hannoversches Autokennzeichen, ein Besucher kam aus Celle. Pünktlich um 23 Uhr ging es los. „Zu Anfang hatten wir ein kleines Technikproblem mit dem Ton“, sagte Buchholz. Ansonsten habe alles gut geklappt. Die Besucher hätten sich an die Corona-Regeln gehalten. „Alles lief sehr geordnet ab“, berichtet Buchholz.

Warum die Autokinopremiere nur zur Hälfte ausverkauft gewesen ist, können sich die Organisatoren auch nicht erklären. Vielleicht sei das Wetter zu schön gewesen, vielleicht sei die Ankündigung zu kurzfristig erfolgt, vielleicht hätten die Besucher mit dem eher unbekannten Film nichts anfangen können. „Vermutlich ist es eine Mischung aus allem“, meint Buchholz. Das Fazit fiel am Ende aber dennoch positiv aus. „Wir sind zufrieden, alle hatten viel Spaß – es gibt aber noch Luft nach oben“, sagt Buchholz.

Am 3. und 4. Juli läuft „Parasite“

Am Freitag und Sonnabend, 3. und 4. Juli, wird die Autokinoreihe in Zytanien mit dem Oscar-prämierten Film „Parasite“ fortgesetzt. Beginn ist um 23 Uhr, Einlass ist um 21.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.zytanien.de. Das Andere Kino in Lehrte bleibt indes noch geschlossen – die Macher konzentrieren sich derzeit auf das Autokino.

Von Katja Eggers