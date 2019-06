Kolshorn

Das war eine böse Überraschung: Als eine 45-jährige Lehrterin am Sonnabendnachmittag von einem Spaziergang in Kolshorn zu ihrem BMW zurückkehrte, stellte sie fest, dass jemand die hintere linke Seitenscheibe des Wagens mit einem Stein eingeschlagen hatte. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet, der Schaden beträgt jedoch rund 500 Euro. Das Fahrzeug war zwischen 15 und 16.30 Uhr am Waldweg an der Kreisstraße 122 geparkt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn